Пентагон заявил о планах России "изменить мировой порядок"

Пентагон обвинил Россию в попытке "изменить мировой порядок" в ответ на критику Москвой увеличения числа американских военных на Ближнем Востоке.

"Это подкрепление не провокация, дополнительные войска нужны в целях обороны, чтобы противостоять угрозам в воздухе, на воде и на земле в ближневосточном регионе", – говорится в письме подполковника из европейского подразделения Пентагона по связям с общественностью Карлы Глисон.

По ее словам, Россия якобы "стремится пересмотреть мировой порядок и отказаться от международной системы, обеспечивавшей мир на протяжении десятилетий". При этом она также обвинила Москву в использовании хаоса и распространении влияния за пределы своего ближнего зарубежья, передает РИА "Новости".

Также Глисон добавила, что Ближний Восток играет для Вашингтона ключевую роль, поэтому Пентагон "поддерживает равновесие сил в этом регионе", борется с терроризмом, а также обеспечивает сохранность важных торговых маршрутов.

Напомним, отношения США и Ирана в очередной раз обострились после атаки на танкеры в Оманском заливе. США обвинили в этом нападении Иран. Вашингтон решил направить на Ближний Восток дополнительные военные силы.

Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД описал три сценария возможной войны США с Ираном.

Алина Назарова