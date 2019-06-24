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24.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

Пентагон заявил о планах России "изменить мировой порядок"

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Военные США у здания Пентагона
Военные США у здания Пентагона.
Источник изображения: © flickr.com, Chairman of the Joint Chiefs of Staff

Пентагон обвинил Россию в попытке "изменить мировой порядок" в ответ на критику Москвой увеличения числа американских военных на Ближнем Востоке.

"Это подкрепление не провокация, дополнительные войска нужны в целях обороны, чтобы противостоять угрозам в воздухе, на воде и на земле в ближневосточном регионе", – говорится в письме подполковника из европейского подразделения Пентагона по связям с общественностью Карлы Глисон.

По ее словам, Россия якобы "стремится пересмотреть мировой порядок и отказаться от международной системы, обеспечивавшей мир на протяжении десятилетий". При этом она также обвинила Москву в использовании хаоса и распространении влияния за пределы своего ближнего зарубежья, передает РИА "Новости".

Также Глисон добавила, что Ближний Восток играет для Вашингтона ключевую роль, поэтому Пентагон "поддерживает равновесие сил в этом регионе", борется с терроризмом, а также обеспечивает сохранность важных торговых маршрутов.

Напомним, отношения США и Ирана в очередной раз обострились после атаки на танкеры в Оманском заливе. США обвинили в этом нападении Иран. Вашингтон решил направить на Ближний Восток дополнительные военные силы.

Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД описал три сценария возможной войны США с Ираном.


Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Оман
Россия
США
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