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24.06.2019
Военно-промышленный курьер

Третий и четвертый БДК проекта 11711 оснастят более мощными двигателями

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Источник изображения: vpk-news.ru

Большие десантные корабли проекта 11711 второй серии "Владимир Андреев" и "Василий Трушин" получат более мощные двигатели.

Они потребовались из-за увеличения размерений БДК, сообщает  Mil.Press FlotProm  со ссылкой на Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь".

"На сегодня, действительно, рассматривается вопрос о другой энергоустановке, так как размерения корабля увеличились", – сообщили изданию на "Янтаре".

Для поддержания скорости хода и, особенно, для обеспечения десантных операций, скорее всего, понадобятся более мощные установки. Предварительная проработка показывает, что это возможно. Установки могут быть другого типа, но это будут серийные установки отечественного производства, – добавили судостроители.

Окончательно об этом станет известно, когда бюро-проектант БДК, Невское ПКБ, завершит техпроект кораблей и передаст его заводу-строителю.

"Конфигурация размещения главной энергоустановкой определена конструкторской документацией и будет выполнена согласно утвержденным ВМФ требованиям по результатам уточнений материалов технического проекта БДК в модернизированном корпусе", – резюмировали на "Янтаре".

Источник в НПКБ подтвердил изданию эту информацию и добавил, что завершить проект планируется на рубеже 2019–2020 годов или ранее. По его словам, российская промышленность в состоянии производить все типы двигателей для кораблей подобного класса, однако для испытаний и доводки некоторых новых изделий может потребоваться время.

Третий и четвертый БДК проекта 11711 заложили 23 апреля. По сравнению с базовым проектом 11711, они получат ударные вертолеты Ка-52К "Катран". Также изменена форма надстройки, увеличились размерения. Водоизмещение кораблей возрастет до 6-7 тысяч тонн.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Компании
Янтарь ПСЗ
Проекты
11711
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