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24.06.2019
Газета.ru

"Используют хаос": Россию обвинили в изменении мирового порядка

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Пентагон
Пентагон.
Источник изображения: gazeta.ru

Пентагон обвинил Россию в стремлении изменить мировой порядок

Американские военные заявили, что Россия сама стремится изменить мировой порядок и отвергнуть международную систему безопасности. Таким образом Пентагон ответил на российскую критику решения ведомства об отправке на Ближний Восток дополнительного военного контингента.

В Пентагоне заявили, что Москва стремится пересмотреть мировой порядок и отвергнуть международную систему, которая обеспечила мир на протяжении десятилетий, передает телеканал CNBC.



"Россия стремилась использовать хаос и развивать свое влияние, выходя за пределы ближнего зарубежья. В особенности, на Ближнем Востоке", - заявила телеканалу подполковник из европейского подразделения министерства по связям с общественностью Карла Глисон.

Таким образом американские военные ответили на критику их плана по развертыванию дополнительных войск на Ближнем Востоке, звучащую со стороны России.

 В оборонном ведомстве пояснили, что действия США не являются провокацией, а войска были переброшены в регион в оборонительных целях.

Глисон обратила внимание на то, что Ближний Восток играет для Вашингтона ключевую роль, поэтому Пентагон "поддерживает равновесие сил в этом регионе", борется с терроризмом и сохраняет важные торговые маршруты.

Бывший исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан во вторник одобрил отправку на Ближний Восток дополнительно 1 тыс. американских военнослужащих. В Пентагоне такое решение объяснили "оборонительными целями для противодействия угрозам, возникающим в воздушном пространстве, на море и на суше".

По его словам, "недавние атаки Ирана" подтвердили "надежную и достоверную" развединформацию о "враждебном поведении иранских сил и контролируемых ими группировок", которую получили США. Под "недавними атаками", очевидно, подразумевается инцидент в Оманском заливе, который произошел на прошлой неделе. Там на двух нефтяных танкерах произошли взрывы и пожар. Вашингтон обвинил в случившемся Тегеран. Иранская сторона, в свою очередь, заявила, что эти обвинения безосновательны, а Соединенные Штаты таким образом пытаются оправдать антииранские санкции.

В российском МИД, в свою очередь, призвали провести расследование инцидента и дождаться его итогов. К тому же дипломаты посоветовали не делать скоропалительных выводов.

Бывший и.о. министра обороны заявил, что вооруженные силы Ирана угрожают американским военнослужащим и интересам США во всем регионе.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон не ищет конфликта с Ираном.

"Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией и корректировать численность сил по мере необходимости с учетом данных разведки и достоверных угроз", - заверил Шанахан. В тот же день стало известно, что он покидает пост и.о. министра обороны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на решение Пентагона об отправке дополнительного военного контингента на Ближний Восток заявил, что Кремль призывает все стороны к сдержанности в регионе.

"Мы слышали об этом из сообщений СМИ. Безусловно, мы призываем все стороны к сдержанности. И, конечно, мы предпочли бы не видеть каких-либо шагов, которые способны внести дополнительную напряженность в и так не спокойный регион", - подчеркнул Песков.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в свою очередь, отметил, что Москва до этого уже не раз предостерегала американскую сторону от бездумного нагнетания обстановки на Ближнем Востоке. Он также обратил внимание, что этот "взрывоопасный" регион и так многократно становился ареной боевых столкновений, в том числе масштабных.

Помимо России, с призывом к сдержанности в этом районе обратились к обеим сторонам и другие государства. Глава китайского МИД Ван И от лица КНР призвал все стороны сохранять здравомыслие и не нагнетать ситуацию на Ближнем Востоке. Он также подчеркнул, что США должны прекратить применять свои методы давления.

Обеспокоенность в связи с дополнительной отправкой американских военнослужащих выразили и в Японии, о чем заявил на пресс-конференции заместитель генерального секретаря правительства Японии Ясутоси Нисимура.

В целом обострение отношений между США и Ираном в ходе прямой линии прокомментировал президент России Владимир Путин.

По его словам, вооруженный конфликт между государствами может привести к катастрофе для всего региона.

"Не знаем, не хотелось бы [американо-иранского конфликта], конечно. Но США заявляют, что не исключают и применение вооруженной силы. Но хочу сразу сказать, что это было бы катастрофой для региона, как минимум. Это привело бы к всплеску насилия и, может быть, к увеличению количества беженцев из региона", - ответил глава государства на вопрос, будет ли война США с Ираном в связи с событиями в Оманском заливе.

Впрочем, в Иране считают, что до войны в регионе ситуация между Тегераном и Вашингтоном не дойдет, потому что для боевых действий нет причин. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом РИА "Новости" секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.


Лидия Мисник

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Страны
Иран
Китай
Оман
Россия
США
Япония
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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