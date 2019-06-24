Индия планирует закупку дополнительных самолетов БПА P-8I "Посейдон"

ЦАМТО, 21 июня. Минобороны Индии, вероятно, приобретет 10 дополнительных самолетов БПА P-8I "Посейдон" компании Boeing, которые будут применяться для сбора информации, наблюдения и разведки на море, а также борьбы с подводными лодками.

Как сообщает Navyrecognition.com, новые P-8I "Посейдон" дополнят парк из восьми самолетов этого типа, приобретенных для ВМС Индии в 2009 году.

Программа закупки дополнительно десяти P-8I "преодолела" первый этап 20 июня, когда Высший комитет по категоризации важнейших закупок для Вооруженных сил (SCAPCHC), возглавляемый начальником Объединенного штаба (Chief of Integrated Staff), одобрил предложение, стоимость которого оценивается в 225 млрд. рупий (3,2 млрд. долл.).

Одобрение комитетом SCAPCHC является только первым шагом процесса закупки. Соглашение должно быть одобрено Советом по оборонным закупкам (DAC), возглавляемым министром обороны Раджнатхом Сингхом, а затем Комитетом правительства по безопасности (CCS), который возглавляет премьер-министр Нарендра Моди. В состав правительственного комитета также входят министры финансов, обороны, внутренних дел и иностранных дел.

Покупку планируется реализовать в рамках американской программы "Иностранные военные продажи" (FMS). Данная закупка является дополнительным заказом, что позволит избежать длительной тендерной процедуры, которая зачастую останавливается из-за обвинений в коррупции и фаворитизме. В рамках программы FMS, в частности, ранее были закуплены/заказаны 145 легких гаубиц M-777 для СВ Индии, самолеты C-130 и C-17, вертолеты "Апач" и "Чинук" для ВВС.

Как сообщал ЦАМТО, руководитель программы P-8 капитан Тони Росси недавно сообщил, что ВМС США рассчитывают в ближайшие шесть-девять месяцев получить дополнительные заказы на поставку самолетов P-8I "Посейдон", включая около 21 дополнительного самолета для ВМС США и еще столько же для зарубежных заказчиков в рамках программы "Иностранные военные продажи".