Войти
24.06.2019
ЦАМТО

Индия планирует закупку дополнительных самолетов БПА P-8I "Посейдон"

402
0
0
P-8I ВВС Индии
Самолет дальней морской разведки и противолодочной борьбы Boeing P-8I ВВС Индии.
Источник изображения: boeing.mediaroom.com

ЦАМТО, 21 июня. Минобороны Индии, вероятно, приобретет 10 дополнительных самолетов БПА P-8I "Посейдон" компании Boeing, которые будут применяться для сбора информации, наблюдения и разведки на море, а также борьбы с подводными лодками.

Как сообщает Navyrecognition.com, новые P-8I "Посейдон" дополнят парк из восьми самолетов этого типа, приобретенных для ВМС Индии в 2009 году.

Программа закупки дополнительно десяти P-8I "преодолела" первый этап 20 июня, когда Высший комитет по категоризации важнейших закупок для Вооруженных сил (SCAPCHC), возглавляемый начальником Объединенного штаба (Chief of Integrated Staff), одобрил предложение, стоимость которого оценивается в 225 млрд. рупий (3,2 млрд. долл.).

Одобрение комитетом SCAPCHC является только первым шагом процесса закупки. Соглашение должно быть одобрено Советом по оборонным закупкам (DAC), возглавляемым министром обороны Раджнатхом Сингхом, а затем Комитетом правительства по безопасности (CCS), который возглавляет премьер-министр Нарендра Моди. В состав правительственного комитета также входят министры финансов, обороны, внутренних дел и иностранных дел.

Покупку планируется реализовать в рамках американской программы "Иностранные военные продажи" (FMS). Данная закупка является дополнительным заказом, что позволит избежать длительной тендерной процедуры, которая зачастую останавливается из-за обвинений в коррупции и фаворитизме. В рамках программы FMS, в частности, ранее были закуплены/заказаны 145 легких гаубиц M-777 для СВ Индии, самолеты C-130 и C-17, вертолеты "Апач" и "Чинук" для ВВС.

Как сообщал ЦАМТО, руководитель программы P-8 капитан Тони Росси недавно сообщил, что ВМС США рассчитывают в ближайшие шесть-девять месяцев получить дополнительные заказы на поставку самолетов P-8I "Посейдон", включая около 21 дополнительного самолета для ВМС США и еще столько же для зарубежных заказчиков в рамках программы "Иностранные военные продажи".

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
США
Продукция
AH-64
C-130
C-17
CH-47 "Чинук"
P-8 Poseidon
Компании
Boeing
M777
Похожие новости
09.10.2018
Слишком ценный партнер: санкции США против Индии будут символическими
06.01.2014
Минобороны Индии подписало соглашение по закупке 6 дополнительных ВТС C-130J «Супер Геркулес»
12.02.2013
"Рособоронэкспорт" попал в индийский залог
31.10.2012
Цена имеет значение
29.08.2012
Индийский контракт на «Апач Лонгбоу»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.06 13:23
  • 5
Электромобили оказались экологичнее дизеля даже с учетом «грязного» электричества
  • 24.06 13:20
  • 38
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 24.06 12:34
  • 6
Появились первые кадры применения ракеты повышенной мощи и дальности для ударного вертолёта Ми-28НМ
  • 24.06 11:38
  • 16
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего
  • 24.06 11:38
  • 2
Минобороны объявило тендер на утилизацию несколько эсминцев и подлодок
  • 24.06 11:25
  • 56
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 24.06 11:12
  • 1
Не наша война: что делать России при конфликте США и Ирана
  • 24.06 10:23
  • 17
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 24.06 09:19
  • 1
NZZ (Швейцария): через какие очки нужно смотреть на Россию?
  • 24.06 09:15
  • 3
Почему буксует создание отечественного среднего транспортного самолета
  • 24.06 07:34
  • 1
Пролетел над авианосцем: Испания испугалась маневра Су-24
  • 24.06 07:12
  • 2
Васильева не согласна, что школа военизируется из-за "Юнармии"
  • 24.06 01:55
  • 7
"Ми" из будущего: "Ночной суперохотник" успешно испытан в Сирии
  • 24.06 01:19
  • 1
Филиппины получили два противолодочных вертолета AW159
  • 24.06 00:23
  • 1
Индонезия стала стартовым заказчиком самолетов-амфибий CL-515