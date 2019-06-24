"Каракурты" у чужих берегов

Флотская служба вдали от Родины станет комфортнее, но опаснее

В новой программе развития ВМФ РФ большое внимание уделяется созданию легких сил. Речь идет об амбициозном проекте малых ракетных кораблей проекта 22800 "Каракурт".

Флот должен получить более двух десятков новейших МРК. Для современной России это беспрецедентная серия.

"Каракурты" назначены стать главной рабочей лошадкой ВМФ России на долгие годы. Помимо плавания близ родных берегов им предстоит совершать дальние походы, к примеру, нести службу не только на Балтике и Черном море, но и в Средиземноморье, скажем, в акватории Сирии.

Поэтому на этих МРК созданы весьма комфортные условия для жизни и работы экипажа. Бытовое оборудование, каюты, камбузы и хранилища позволяют вдали от берега жить со всеми удобствами.

"Каракурты" разрабатывались и строились как многофункциональные ударные корабли. На них размещены универсальные пусковые установки, позволяющие поражать противника как противокорабельными "Ониксами", так и универсальными "Калибрами". В дальнейшем "Каракурты" получат на вооружение и гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Предполагается, что новейшие МРК смогут действовать и самостоятельно, и в составе корабельных групп. Во втором случае лидером, скорее всего, будут выступать корветы типа 20386 или фрегаты проекта 22350.

Но в проекте "Каракурт", несмотря на явные достоинства, есть слабые стороны. Следует отметить, что в бою с воздушным противником без поддержки "старших братьев" МРК проекта 22800 попадут в трудную ситуацию.

“Проблема подводных лодок становится особенно острой, если приходится действовать вдали от своих баз”

Первые серийные МРК вооружены 30-мм автоматическими пушками АК-630. Позже их заменят зенитные ракетно-артиллерийские "Панцири-М". Поэтому при массированном ударе без информации о воздушной обстановке, а также без помощи дальнобойных "Полимент-Редутов" "Каракуртам" придется туго.

Возникают вопросы и к защите "малышей" от подводных лодок. Эта проблема становится для "Каракуртов" особенно насущной, если приходится действовать вдали от своих баз. У кораблей нет средств обнаружения и поражения субмарин. Поэтому, как и в случае с воздушными целями, рассчитывать можно только на защиту новых фрегатов и корветов в специальной противолодочной конфигурации.

Новая доктрина развития ВМФ предлагает достаточно оригинальные, если не сказать уникальные, проекты. В частности – формирование основы военно-морского флота на базе малых ракетных кораблей, а также строительства модульных корветов ("Флот высоких широт – часть 2", "ВПК" №23, 2019).

Почему такие спорные решения? К сожалению, ВМФ России вряд ли сможет догнать по числу кораблей Военно-морской флот СССР. Но задачи защиты политических интересов перед современными моряками ставятся так же остро. Поэтому в сложившейся ситуации кораблестроителям и Главкомату ВМФ РФ приходится искать оригинальные идеи, позволяющие решать все вопросы, отнесенные к компетенции отечественного флота.

Павел Иванов

Газета "Военно-промышленный курьер",