Армейский спецназ ЗВО прошёл курс горной подготовки в Кабардино-Балкарии

Москва. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Подразделения соединения специального назначения, дислоцированные в Тамбовской области, завершили курс горной подготовки в Кабардино-Балкарии, сообщает Западный военный округ (ЗВО).

"Одновременно на базе центра горной подготовки "Терскол" прошли обучение более 500 военнослужащих, а углубленный курс завершили несколько разведывательных групп", - сказано в сообщении, которое поступило в "Интерфакс" в пятницу.

Военнослужащие в ходе 600-часовых занятий получили практику "по обеспечению выживаемости и боеспособности личного состава в горных условиях, устройству бивуака и укрытий на различных формах горного рельефа, технике преодоления закрытого ледника, организации переправ через горные реки и ущелья личного состава, грузов и вооружения", информирует штаб ЗВО.