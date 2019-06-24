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24.06.2019
Военно-промышленный курьер

Новейший Т-90МС уже печатают на 3D-принтере

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Источник изображения: vpk-news.ru

Новейший российский танк Т-90МС, произведенный методом 3D печати, представят на V Международном военно-техническом форуме (МВТФ) "Армия-2019".

Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе "Уралвагонзавода" (УВЗ). Помимо танка, посетители смогут увидеть на открытой выставочной площадке модернизированный танк Т-72 с системой управления огнем с тепловизионным прицелом, боевая машина поддержки танков БМПТ-72 и двухзвенный гусеничный транспортер ДТ-10ПМ машиностроительной компании "Витязь".

Всего УВЗ представит на "Армии" около 20 образцов военной техники. Танки Т-72Б3, БМП-1АМ, двухзвенный гусеничный транспортер ДТ-10ПМ и другая техника будет доступна для зрителей в открытом динамическом показе.

Т-90МС - экспортная версия нового российского танка Т-90М. "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в "Ростех") организовал презентацию этого танка, в частности, на февральской оборонной выставке IDEX-2019 в Объединенных Арабских Эмиратах. "Этот танк способен эффективно вести боевые действия как в классических боевых операциях против высокотехнологичной техники противника, так и в условиях локальных конфликтов, в которых нет четко выраженной линии соприкосновения противоборствующих сторон и в условиях массового применения различных противотанковых средств", - заявил генеральный директор УВЗ,  главный конструктор Андрей Терликов.

Т-90МС оснащен новой динамической защитой 3-го поколения модульного исполнения, которая обеспечивает высокоэффективную всеракурсную защиту от современных противотанковых средств. 

Форум "Армия" пройдет с 25 по 30 июня в Конгрессно-выставочном центре "Патриот". На нем ожидаются свыше 100 делегаций из зарубежных стран и приезд официальных лиц более 130 оборонных ведомств. По предварительным оценкам, свою продукцию представят почти три тысячи компаний.

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