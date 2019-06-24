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24.06.2019
Военно-промышленный курьер

"Стратосферная крепость" не выдержала объятия "сушек – пожар на В-52

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Источник изображения: vpk-news.ru

Известно, что два российских истребителя Су-27 успешно перехватили американские бомбардировщики В-52 Stratofortress поблизости от границ России.

Самолеты ВКС РФ были экстренно подняты в небо, когда рядом с Калининградской областью, в 6 минутах полёта, были обнаружены стратегические бомбардировщики ВВС США. Минобороны России опубликовало видео перехвата одного из В-52. В кадре показано, как истребитель Су-27 стремительно догоняет американский Stratofortress, после чего приближается к нему на безопасное расстояние с одного борта. Затем российский самолет выполняет манёвр и заходит с другой стороны. Это привело к тому, что экипаж B-52 сразу же изменил свой курс.

Несмотря на то, что американские бомбардировщики Stratofortress не сопровождали истребители НАТО и не нарушили границ воздушного пространства России, В-52 приблизились к ним на близкое расстояние – порядка 90 километров, достаточное для пуска ракет.

Тем не менее, малоизвестный факт, что после перехвата на одном из бомбардировщиков возник пожар. Загорелся двигатель В-52, что вынудило экипаж американского самолета прекратить учения и запросить экстренную посадку в Великобритании.

Перед приземлением бомбардировщик длительное время находился в воздухе, совершая круги над аэродромом, чтобы выработать топливо и избежать катастрофических последствий. В это время двигатель самолета был объят пламенем.

После посадки к В-52 сразу же были выдвинуты три пожарные машины, которые затушили возгорание, говорит портал Free News. В настоящее время неизвестно насколько сильными являются повреждения, а также, что послужило причиной пожара, и имеют ли к нему отношение российские Су-27.

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