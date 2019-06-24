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24.06.2019
ЦАМТО

США представили Болгарии предложение по поставке истребителей F-16C/D Блок.70

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Источник изображения: Фото: lockheedmartin.com

ЦАМТО, 21 июня. Департамент военного сотрудничества посольства США в Софии 17 июня официально представил Министерству обороны страны предложение о подписании Болгарией и США соглашения по приобретению 8 истребителей F-16C/D Блок.70.

Как сообщило военное ведомство Болгарии, пакет поставки также включает вооружения, связанные системы обеспечения, техническое обслуживание, обучение пилотов и технического персонала.

Как заявлено, министерству необходимо согласовать предложение американской стороны в соответствии с национальным законодательством и представить на рассмотрение правительства.

Как сообщал ЦАМТО, Народное собрание (парламент) Болгарии поддержало реализацию нового проекта покупки 8 истребителей для замены устаревших МиГ-29 ВВС страны 8 июня 2018 года. Ранее результаты проведенного в 2017 году конкурса, победителем которого была названа шведская Saab, были аннулированы.

Одобренный парламентом бюджет приобретения составил 1,8 млрд. левов (1,08 млрд. долл.). В эту сумму входит закупка 8 самолетов, наземных средств обслуживания, вооружения, подготовка пилотов и технических специалистов, а также техническое обслуживание в течение 3 лет. На втором этапе проекта планируется приобрести еще восемь истребителей и окончательно снять с вооружения МиГ-29.

Министерство обороны Болгарии 3 июля 2018 года в рамках тендера направило семи странам (США, Израиль, Португалия, Германия, Италия, Франция и Швеция) запросы о предложениях, ответы на которые требовалось представить к 1 октября. Свои предложения передали США (новые F-16 Блок.70), Швеция (новые JAS-39C/D "Грипен") и Италия (бывшие в эксплуатации истребители "Тайфун" Транш.1).

К 14 декабря 2018 года три финалиста представили улучшенные предложения. После их изучения к концу декабря тендерная комиссия рекомендовала закупку американских самолетов F-16.

При этом стоимость F-16 Блок.70 существенно превысила одобренный бюджет. Несмотря на это, а также то, что поставка первых самолетов не может быть выполнена в установленный срок, парламент Болгарии 16 января 2018 года проголосовал за предоставление правительству полномочий на проведение переговоров о покупке новых истребителей с США.

Госдепартамент США 30 мая 2019 года одобрил потенциальную поставку Болгарии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 8 истребителей F-16C/D Блок.70/72, сопутствующего оборудования, вооружений и услуг общей стоимостью до 1,673 млрд. долл. (около 2,9 млрд. левов).

По информации источников Dnevnik.bg в Министерстве обороны Болгарии, сумма контракта, указанная в переданном посольством предложении значительно ниже. Точная цена пока не разглашается, но, предположительно, она ниже одобренной Госдепом на 20-30%.

По данным источников Dnevnik.bg, группа болгарских переговорщиков рассчитывает заключить контракт на сумму до 2,1 млрд. левов.

Следует отметить, что министр обороны Красимир Каракачанов ранее неоднократно заявлял, что максимальная сумма, которую Болгария может себе позволить выплатить за 8 истребителей F-16, составляет 2 млрд. левов.

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Болгария
Германия
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Продукция
EF-2000
F-16
Gripen NG
МиГ-29
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