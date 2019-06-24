Самолет непростой судьбы: первый полет Ту-22 состоялся 61 год назад

В истории авиации часто встречаются самолеты с непростой судьбой. Одни так и не выходят из статуса прототипа, другие, будучи серийными, долго не могут показать полностью свои возможности.

В далекие 50-е годы две державы - США и СССР затеяли гонку вооружений, которая наиболее ярко проявилась в авиастроении. Как только у американцев появлялась новинка, советские авиаконструкторы быстро давали аналогичный ответ. Иногда появлялись такие самолеты, которые сначала встречали с негативом, а затем признавали не имеющими аналогов в мире.

Первоначально создававшийся на замену бомбардировщика Ту-16 самолет проекта "105" (Ту-22) должен был стать носителем ядерного оружия - атомных бомб, в последующем получил и другие предназначения: разведчика - Ту-22Р, ракетоносца - Ту-22К и постановщика помех - Ту-22П. Все эти модификации имели возможность дозаправки в воздухе, что, естественно, увеличивало их боевой радиус примерно в 2-3 раза.

Стоит отметить тот факт, что новинка в войсках приживалась не просто - кому-то самолет нравился, а кто-то считал его аварийноопасным. Например, прозвище "Людоед" самолет получил из-за своей высокой аварийности - из 311 серийных машин аварийными стали 70 самолетов, и в то же время прозвище "Шило" он получил за конструктивную особенность фюзеляжа и свои тактико-технические особенности.

Однако назвать этот самолет неудачным было бы в корне не верно. В умелых руках он становился грозным оружием. Так во время ирано-иракского конфликта (1980 г.) бомбардировщики Ту-22 иракских ВВС впервые применили тяжелые авиабомбы ФАБ-5000 и ФАБ-9000, а варианте постановщика помех самолет становился практически неуязвимым не только для ракет класса "воздух-воздух", но и для зенитных ракет такого комплекса как MIM-23 HAWK. За такую способность в кодификации НАТО он получил название Blinder - ослепляющий.

Тактика применения бомбардировочной авиации стремительно менялась в XX веке в ходе войн и конфликтов - дальние бомбардировщики все чаще стали использовать в качестве носителей высокоточного ракетного оружия. Помимо этого, совершенствовались и комплексы ПВО, которые могли эффективно сбивать дозвуковые бомбардировщики. Поэтому нужен был самолет, который не только мог совершать дальние перелеты с максимальной полезной нагрузкой, но и эффективно преодолевать противодействие противоздушной обороны противника.

Так появился самолет Ту-22М - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла. Буква "М" хоть и обозначала слово "модернизация", но на самом деле скрыла работы над новым самолетом. Во времена Хрущева, когда ракеты решали все, деньги на создание новых самолетов практически не выделялись, а вот на модернизацию их выбить было легче. Поэтому Ту-22М не похож на Ту-22 не только внешне, но и в деталях.

Конструкция и возможность дозаправки в воздухе Ту-22М в модификации М2 были настолько удачными, что самолет попал под ограничения договора ОСВ-2 - штангу дозаправки срезали и из-за этого его боевой радиус сократился до 2000 км. Последующая модернизация самолета - Ту22М3 уже выходила без штанги дозаправки.

Дальний бомбардировщик с урезанным боевым радиусом стал непонятным с точки зрения тактики и выглядел как "белая ворона". Мало того, в современной России некоторые "эксперты" начали говорить о необходимой замене Ту-22М3 на более перспективный истребитель-бомбардировщик Су-34. Все изменила Сирия.

Именно в Сирии Ту-22М3 показал себя с наилучшей стороны. На самолет установили прицельно-навигационный комплекс (ПНК) разработки и производства российской компании "Гефест и Т" - СВП-24-22, который "превращал" обычные авиационные бомбы в высокоточное оружие. Эффективность высокоточных бомбовых ударов стала дополнительным стимулом для продления жизни этому самолету.

Последняя модификация Ту-22М3М стала наиболее удачной в судьбе самолета. Помимо СВП-24-22 самолет получил новое бортовое радиоэлектронное оборудование и комплекс РЭБ. Управление всеми системами в самолете - цифровое, что положительно сказалось не только на управлении двигателями, но и на комплексе вооружения. Благодаря такой "цифровизации" самолет получит в свой арсенал не только новые противокорабельные ракеты Х-32 и гиперзвуковые "Кинжал", но и крылатые ракеты "Калибр" и Х-555. Такой арсенал, в сочетании с высокоточным бомбовым вооружением, позволит раскрыть все боевые возможности Ту-22М3М при тактической поддержке боевых операций как на суше, так и на море. "Изюминкой" последней модернизации стал возврат штанги дозаправки в воздухе, такой же, как у самолета Ту-160М.

Увеличение максимальной дальности полета и боевого радиуса станет для наших зарубежных "партнеров" неприятным сюрпризом. Ту-22М3М сможет выполнять не только оперативно-тактические задачи, но и частично стратегические. Не зря же в кодификации НАТО он имеет обозначение Backfire (Ответный огонь), но теперь этот "огонь" будет более дальним и точным.

На море Ту-22М3М с ракетами Х-32 или "Кинжал" расширят так называемую зону воспрещения доступа (A2/AD) до 3000 километров, что исключит возможность применять крылатые ракеты типа "Томагавк" с борта кораблей. На суше - вооруженные крылатыми ракетами Ту-22М3М смогут работать по глубоким тылам противника, нанося удары по важным объектам военной инфраструктуры (штабы, командные пункты, базы и пр.), а также осуществлять высокоточные удары стандартными авиабомбами.

Ту-22М3М - это самолет со сложной историей, в которой были взлеты и падения, была гордость конструкторов, страх со стороны противников и подлость со стороны чиновников. Самолет, переживший множество модификаций и конструкторских изменений, в итоге стал универсальным инструментом - незаменимым помощником армии и флота.

Алексей Леонков (военный эксперт журнала "Арсенал Отечества")