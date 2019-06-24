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24.06.2019
Военное обозрение

Появились кадры со сбившимся с координат танком США на учениях в Румынии

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Накануне в румынских СМИ был опубликован материал, в котором говорилось о том, что во время натовских военных учений Saber Guardian-2019 американские военные "по ошибке" оказались на сельскохозяйственных угодьях одного из местных фермеров. Отмечалось, что инцидент произошёл в регионе Валахия – в жудеце (районе) Яломица на юге страны.

Натовские военные в ходе учений

Источник изображения: topwar.ru

Американский танк "в неблагоприятных погодных условиях пересёк сельскохозяйственные угодья, нанеся ущерб посевам пшеницы и кукурузы".

Тем временем в сети появилось видео с тем самым танком армии США, который "бороздит" поля румынского фермера, выезжая с одного поля на другое и пересекая грунтовую дорогу, на которой находится гражданский автомобиль.

Заявлено, что американские военные "допустили ошибку при определении координат", в результате чего вышли за пределы отведённого для военных маневров полигона.




Напомним, что ранее подобные "ошибки" американские военные допускали в ходе военных маневров в Прибалтике. Тогда бронетехника НАТО подошла буквально к забору усадьбы одного из местных фермеров, используя домовладение в качестве своеобразного укрытия. За такие действия натовских военных никто из командиров ответственности тогда не понёс.

В румынском случае американское военное командование заявило о "начале расследования инцидента с появлением бронетехники на частной территории".

Судя по всему, румынские и прибалтийские фермеры всерьёз считают, что в случае военного конфликта американские "спасители" намереваются объезжать их поля.

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Страны
Румыния
США
Проекты
NATO
Военные учения
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