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24.06.2019
ТАСС

Источник: запуск ракеты "Протон-М" перенесли из-за замечания к аппарату "Спектр-РГ"

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Аппарату "Спектр-РГ"
Аппарату "Спектр-РГ".
Источник изображения: © EPA-EFE/SERGEI CHIRIKOV

К ракете-носителю нет никаких замечаний, отметил собеседник агентства

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Старт ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 перенесен на резервную дату из-за выявленного замечания к космической обсерватории "Спектр-РГ", которую должны вывести на орбиту. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Было выявлено замечание к аппарату ["Спектр-РГ"]. Запуск предварительно перенесен на резервную дату, 22 июня", - сказал собеседник агентства. Других подробностей он не привел.

При этом он уточнил, что к ракете-носителю "Протон-М" нет никаких замечаний. "Ракета-носитель полностью готова к полету", - отметил источник.

Он также сообщил, что комиссия определит готовность к пуску в резервную дату за шесть часов до старта по местному времени космодрома Байконур. "Время пуска в резервную дату такое же, как было в основную дату - 15:17 мск. Комиссия определит готовность к пуску примерно после 09:00 мск", - добавил собеседник агентства. Изначально пуск планировался на 21 июня в 15:17 мск.

Перенос запуска

Пресс-служба Роскосмоса ранее в пятницу сообщила, что старт ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03, которая должна вывести на орбиту космическую обсерваторию "Спектр-РГ", перенесен на резервную дату. По данным госкорпорации, при подготовке к пуску было выявлено замечание. Других подробностей не сообщалось.

Ранее источник ТАСС в ракетно-космической отрасли отмечал, что в случае, если старт ракеты не состоится 21 июня или в резервную дату 22 июня, следующее окно для старта откроется 12 или 13 июля.

"Спектр-РГ" - совместный российско-германский проект. Его основной задачей станет создание детальной карты неба в рентгеновском диапазоне длин волн. Обсерватория будет сканировать небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Германия
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
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