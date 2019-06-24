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24.06.2019
Российская газета

Корабли ТОФ атаковали "вражескую" субмарину глубинными бомбами

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Источник изображения: Пресс-служба ВВО

Малые противолодочные корабли (МПК) "Кореец" и "Метель" Тихоокеанского флота, а также корвет "Громкий" провели учение по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника в Японском море.

МПК отыскали субмарину, в роли которой выступила одна из дизельных подлодок ТОФ. Перед ее экипажем одновременно стола задача избежать обнаружения.

В поисках кораблям помогал противолодочный самолет Ил-38 морской авиации флота.

- После обнаружения подводной лодки условного противника "Кореец" и "Метель" произвели залп противолодочными глубинными бомбами по указанным координатам, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Ранее похожие задачи у берегов Приморья выполняли две корабельные поисково-ударные группы с большим противолодочным кораблем "Адмирал Пантелеев".


Юлия Гарднер

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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
Адмирал Пантелеев
Ил-38
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
20380 Корвет-1
пр. 1155
ТОФ
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