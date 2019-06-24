Чешский президент призвал Украину смириться с потерей Крыма

Чешский президент Милош Земан высказался по поводу статуса Крыма, который Владимир Зеленский собирается "обсудить" на будущей встрече с Владимиром Путиным.

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В интервью телеканалу Barrandov Земан призвал Украину смириться с потерей Крыма.

При этом чешский президент отмечает, что антироссийские санкции того эффекта, который желал коллективный Запад, не возымели. Земан говорит о том, что Россия смогла преодолеть санкционное давление с минимальными для себя потерями. Кстати, об этих потерях накануне говорит Владимир Путин в ходе прямой линии. Сказать, что эти потери ничтожны, конечно же, нельзя. По словам Путина, Россия с 2014 года недополучила около 50 млрд долларов доходов, а страны Евросоюза – около 240 млн. США, по словам Путина, потеряли около 17 млрд долларов "из-за относительно малого товарооборота с Россией".

Милош Земан в своём интервью отметил, что позиции глав Германии и Франции на фоне де-юре сохраняемых санкций в отношении РФ смягчились.

Чешский президент добавляет, что на Украине могут сколько угодно говорить о необходимости возвращения Крыма под киевскую юрисдикцию, но на деле Украине пора признать очевидное – Крым на Украину уже не вернётся.