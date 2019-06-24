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24.06.2019
Известия.ru

Пентагон опубликовал карту маршрута сбитого Ираном беспилотника

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Источник изображения: Фото: twitter.com/ArmyTimes

Пентагон опубликовал полетный план и карту маршрута беспилотника RQ-4, который был сбит иранскими ПВО, в доказательство того, что он находился в международном воздушном пространстве.

По сведениям карты, дрон находился вне морского и воздушного пространства Ирана. Однако ведомство при этом не подтвердило карту объективными средствами контроля, пишет "РИА Новости".

Pentagon issues map as proof that Iran shot down US Navy Global Hawk surveillance drone over international watershttps://t.co/bJ42eFO624 pic.twitter.com/fplLi1HXnl

— ArmyTimes (@ArmyTimes) June 20, 2019

Ранее 20 июня уточнялось, что инцидент произошел рядом с районом Кухе Мубарак в округе Джаск. В заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) указано, что иранские ВВС сбили беспилотник в связи с нарушением воздушного пространства страны.


Кухе Мубарак находится примерно в 1,2 тыс. км к юго-востоку от Тегерана и близко к Ормузскому проливу.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео в частном порядке предупредил власти Ирана о том, что гибель хотя бы одного американского военнослужащего приведет к немедленному военному ответу со стороны Вашингтона.

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Продукция
Global Hawk
Проекты
БПЛА
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