В сбитом Ираном RQ-4 Global Hawk увидели выгоду России

Сбитый Ираном американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk может пригодиться России и Китаю, пишет The Drive.

Американское издание отмечает, что имеющиеся на борту дрона системы представляют интерес для "Ирана и его друзей", к которым The Drive отнес Россию и Китай.

"Это [RQ-4 Global Hawk] самая совершенная беспилотная система, которая в настоящее время эксплуатируется Военно-воздушными силами [ВВС США] в секретном режиме", — говорится в материале.

RQ-4 Global Hawk был сбит 20 июня в районе Ормузского пролива.

В сентябре 2018 года ВВС США заявили, что крушение RQ-4 Global Hawk, произошедшее в июне 2017 года, вызвано сбоем в работе его навигационной системы.

Высотный стратегический разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk способен развивать скорость до 800 километров в час и совершать полеты на высоте до 19,8 тысячи метров и на расстояние до 24,9 тысячи километров. Продолжительность нахождения аппарата в воздухе составляет 36 часов. Бортовое оборудование RQ-4 Global Hawk включает сенсоры высокой четкости, системы радиоэлектронной борьбы, ретрансляции сигналов и радиоэлектронной разведки.