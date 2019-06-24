Филиппины получили два противолодочных вертолета AW159

17 июня 2019 года в ходе мероприятий по поводу 121-летия ВМС Филиппин, состоявшихся на филиппинской военно-морской базе Heracleo Alano в Кавите близ Манилы, состоялась церемония ввода в состав авиации ВМС Филиппин двух новых противолодочных вертолетов Leonardo AW159 Wildcat. Они стали первыми специализированными противолодочными вертолетами филиппинского флота и вошли с состав 40-й морской вертолетной эскадрильи (МН-40) авиационного крыла морской авиации. На церемонии присутствовал президент Филиппин Родриго Дутерте.

Президент Филиппин Родриго Дутерте на церемонии ввода в состав авиации ВМС Филиппин двух противолодочных вертолетов Leonardo AW159 Wildcat. Кавите, 17.09.2019 (с) ВМС Филиппин / www.navy.mil.ph

Контракт на приобретение для ВМС Филиппин двух противолодочных вертолетов AW159 Wildcat стоимостью 114 млн долл, включая стоимость оборудования и вооружения, был заключен с итальянской компанией AgustaWestand (ныне Leonardo Helicopters в составе компании Leonardo) в марте 2016 года. Вертолеты были изготовлены на британском предприятии Leonardo Helicopters в Йовиле (бывший завод Westland) и начали летные испытания в 2018 году (серийные номера 547 и 548, временные британские военные номера ZZ549 и ZZ550). На Филиппины они были доставлены 7 мая 2019 года. Сообщается, что сдача вертолетов ВМС Филиппин произошла с шестимесячной задержкой по отношению к контрактному сроку.

Вертолеты предназначены главным образом для базирования на двух новых легких фрегатах типа José Rizal, строящихся для ВМС Филиппин в Южной Корее корпорацией Hyundai Heavy Industries (головной фрегат был спущен на воду 23 мая 2019 года).

Филиппины стали вторым экспортным заказчиком вертолетов AW159 после Южной Кореи, заключившей контракт cтоимостью 560 млн долл на восемь этих машин также в противолодочном варианте в январе 2013 года и получивших их после некоторых задержек в 2016 году. В настоящее время два противолодочных вертолета AW159 заказали также ВМС Бангладеш.

Вертолет AW159 Wildcat является дальнейшим развитием хорошо известного среднего вертолета Westland Lynx и разработан и производится британским отделением Leonardo Helicopters (ранее AgustaWestland) в Йовиле. Разработка Wildcat (первоначально под обозначением Future Lynx, затем Lynx Wildcat) велась с 2002 года в интересах и при финансировании британского министерства обороны, серийное производство осуществляется с 2011 года. Всего вооруженные силы Великобритании заказали и получили к 2019 году, помимо трех прототипов, 66 серийных вертолетов - 38 в сухопутном варианте для армейской авиации (обозначение Wildcat AH.1) и 28 в противолодочном варианте для авиации ВМС (Wildcat HMA.2).

Ранее в 2013-2015 годах ВМС Филиппин приобрели пять легких вертолетов AgustaWestland AW109 Power, приспособленных для корабельного базирования.

Президент Филиппин Родриго Дутерте на церемонии ввода в состав авиации ВМС Филиппин двух противолодочных вертолетов Leonardo AW159 Wildcat. Кавите, 17.09.2019 (с) ВМС Филиппин / www.navy.mil.ph