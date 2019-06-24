National Interest назвал С-400 инструментом гибридной войны против США

Американское издание National Interest назвало стратегические выгоды России от использования ЗРК С-400 и признало в нем инструмент гибридной войны Москвы против Вашингтона. В тоже время его тактическую ценность издание называет спорной.

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Российский зенитно-ракетный комплекс большой дальности С-400 вызывал большой интерес иностранных СМИ с момента его развертывания как в пределах российских границ, и за рубежом. Американское издание National Interest, специализирующееся на военной тематике, опубликовало статью, в которой рассматривает влияние российского комплекса на мировую политику и то, какую роль он играет в противостоянии России и США.

Издание отмечает, что несмотря на грозную репутацию, С-400 еще ни разу не применялся в деле. Комплекс был развернут в Сирии, воздушные границы которой неоднократно нарушались авиацией различных стран, однако комплекс не сделал ни единого выстрела.

В тоже время, National Interest подчеркивает, что если тактическая эффективность С-400 с заявленной дальностью 400 км является спорной, его использование в качестве эффективного стратегического инструмента часто упускается из виду.

Независимо от "непроверенной боеспособности" ЗРК, подчеркивает издание, покупателями или же потенциальными покупателями являются Китай, Индия, Турция, Саудовская Аравия и Катар.

Использование С-400 в качестве инструмента экономической противостояния нельзя недооценивать. Оно является ярким примером гибридной войны России против США и их союзников по НАТО.

- пишет автор статьи Адам Кэббот.

Стратегия превалирует над тактикой

Первая стратегическая выгода - это, очевидно, доходы от продажи оружия. Экономика России пострадала "из-за плохого управления Путиным" в сочетании с санкциями, введенными из-за Крыма, войны на Украине и "фальсификации выборов в США", а также значительного снижения цена нефть.

Продажа высокотехнологичных вооружений ведет к диверсификации российской экономики, отходу от зависимости от экспорта природных ресурсов. Эти продажи помогают России противостоять негативным силам, влияющим на экономику страны, а также финансируют дорогостоящие программы военной модернизации.

Вторая стратегическая выгода - это престиж и международный статус, "порожденные представлением о том, что Россия по-прежнему является силой, с которой приходится считаться и которая способна развивать передовые системы наступательных и оборонительных вооружений".

Советские системы наземного и воздушного оружия экспортировались по всему миру во время Холодной войны и повсеместно распространены, как и автомат АКМ, известный также как АК-47. Россия демонстрирует, что, хотя она больше не является сверхдержавой, страна по-прежнему способна создавать востребованные системы вооружений, которые потенциально могут угрожать самолетам Соединенных Штатов и их союзников.

Третья стратегическая выгода-это выстраивание и укрепление связей с такими странами, как Китай, который в настоящее время сотрудничает с Россией по ряду направлений, не говоря уже о конкуренции с США и стремлении извлечь выгоду из американской изоляции, хаоса и глобального отступления.

Хотя у России и Китая были серьезные разногласия в прошлом и они с подозрением смотрят друг на друга, покупка Китаем системы С-400 будет способствовать укреплению военных связей между двумя странами, поскольку продажа потребует подготовки военного персонала и постоянного технического обслуживания и запчастей. С-400 является значительными экономическими инвестициями для любой страны и потребует постоянного взаимодействия для обеспечения эффективного функционирования системы.

Последнее стратегическое преимущество, о которое выделает Кэббот - это использование системы вооружения как компонента российской гибридной войны. Эта концепция обсуждалась зарубежными учеными и аналитиками в течение последних десяти лет. В то время как некоторые утверждают, что в ней ничего нового, другие утверждают, что это так и такой подход следует воспринимать всерьез.

Однако, по мнению Кэббота, факт остается фактом: "авторитарные державы", такие как Россия и Китай, используют данную стратегию для усиления борьбы с Соединенными Штатами и их союзниками.

Стратегические преимущества без единого выстрела

Продажа С-400 члену НАТО, Турции, эффективно показывает, как стратегические преимущества этой системы в качестве инструмента гибридной войны дополняют ее предполагаемую тактическую эффективность без единого выстрела.

Хотя этот контракт еще не исполнен, он способствовал серьезному расколу внутри Североатлантического союза. Российская система с мощными радарами, развернутыми на территории НАТО, станет, по оценке американского аналитика, значительной победой Путина, если проект будет реализован. США. выразил крайнее недовольство этой продажей, а исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан, направил письмо турецкому министру национальной обороны с угрозой введения санкций против Турции, а также ее отстранения от программы F-35.

Исключение Турции из этой программы также несет выгоду России, поскольку Турция выразила заинтересованность в приобретении 100 F-35 у США. Ожидается, что Анкара попытается заполнить этот пробел, закупив российские истребители, тем самым еще больше укрепив вышеуказанные стратегические преимущества для России.

Путин полон решимости разрушить сплоченность Североатлантического союза. Турция является важным стратегическим партнером в рамках этого альянса в силу своего географического положения и военного потенциала. Для России было бы большой победой, если бы она смогла еще больше вбить клин между Анкарой и ее союзниками своих союзников по НАТО. Поставка С-400 нацелена на это, и она успешна.