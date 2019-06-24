Индонезия стала стартовым заказчиком самолетов-амфибий CL-515

Канадская корпорация Longview Aviation Capital Corporation ("Longview") и входящая в ее состав авиастроительная компания Viking Air Limited сообщили, что 18 июня 2019 года на авиасалоне в Ле Бурже подписали контракт на поставку министерству обороны Индонезии шести новых двухдвигательных турбовинтовых самолетов-амфибий Viking Canadair CL-515, В поставку также войдет один модернизированный самолет-амфибия Canadair CL-415EAF, который будет переделан из cтарой поршневой амфибии CL-215. Тем самым Индонезия стала стартовым заказчиком планируемого производством на Viking Air самолета-амфибии CL-515, являющегося дальнейшим развитием конструкции широко известных самолетов-амфибий Canadair (Bombardier) CL-215 и CL-415.

Изображение перспективного турбовинтового самолета амфибии Viking Canadair CL-515, разрабатываемого канадской компанией Viking Air (с) Viking Air

Параметры контракта не сообщаются, начало поставок всех семи заказанных самолетов министерству обороны Индонезии намечена на 2024 год (когда Viking Air и планировалось начало серийного производства CL-515). Из шести заказанных Индонезией самолетов CL-515 два будут выполнены в противопожарном варианте, а четыре - в многоцелевом варианте "First Responder".Противопожарный самолет CL-415EAF Enhanced Aerial Firefighter будет переделан для Индонезии из старого поршневого самолета CL-215 на мощностях входящей в состав Longview Aviation Capital компании Longview Aviation Services.

Напомним, что компания Viking Air в 2016 году приобрела программу по выпуску самолетов-амфибий (турбовинтового CL-415 и ранее выпускавшегося поршневого CL-215 и его турбовинтовой ремоторизованной версии CL-215T), включая их сертификаты типа и послепродажное обслуживание, у канадской компании Bombardier. Viking Air заявила о намерении возобновить производство самолетов-амфибий CL-415 в обновленном виде, которым и стал самолет CL-515. Самолеты CL-215 и CL-415 используются главным образом в качестве противопожарных, и и в этом качестве планируется и основное применение CL-515.

Производство самолета-амфибии Canadair CL-415 осуществлялось Bombardier Aerospace (поглотившей компанию Canadair в 1986 году) с 1993 по 2015 годы, всего были построены 95 самолетов. В последние годы производство CL-415 на Bombardier осуществлялось практически поштучно и было убыточным для компании. В 2012 году Bombardier не поставила ни одного самолета CL-415, а в 2013, 2014 и 2015 годах поставляла по два самолета в год. В итоге в декабре 2015 года Bombardier объявила о приостановке производства CL-415 до получения новых заказов и закрыла центр комплектации данных самолетов, а затем полностью продала программу по их выпуску компании Viking Air.

Согласно обнародованным Viking Air данным, обновленный самолет CL-515 будет иметь на 15% большую полезную нагрузку, чем CL-415 (в частности, в противопожарном варианте принимать 7000 литров воды вместо 6000 литров у CL-415) и иметь на 12-15% лучшую топливную эффективность. Планируется, что самолет CL-515 будет предлагаться, помимо основного противопожарного варианта, также в многоцелевом, сельскохозяйственном, грузовом (с большой грузовой дверью), пассажирском (вместимость 12 пассажиров), медицинском (вместимость трое носилок) и патрульном вариантах. Самолет CL-515 будет оснащен двумя турбовинтовыми двигателями Pratt & Whitney Canada PW123AF и современным комплексом авионики Collins Pro Line Fusion.

Также с мая 2018 года Viking Air в партнерстве с Longview Aviation Services осуществляет программу модернизации поршневых противопожарных самолетов-амфибий CL-215 в вариант CL-415EAF (Enhanced Aerial Firefighter) с оснащением турбовинтовыми двигателями и новым комплексом авионики. С 2018 года ведутся работы по переоборудованию в вариант CL-415EAF 11 самолетов CL-215, принадлежащих компании Longview Aviation Asset Management (LAAM, также входит в состав Longview Aviation Capital).

Ранее в 2006 году Viking Air приобрела у Bombardier права на производство другого известного самолета - DHC-6 Twin Otter (в том числе в поплавковом варианте), возобновив с 2010 года его серийное производство в обновленной модификации Twin Otter Series 400 и весьма успешно реализуя эти машины на рынке, к настоящему времени поставив уже более 150 самолетов своей сборки. Одновременно Viking Air с 2005 года является держательницей прав также на все другие самолеты бывшей De Havilland Canada (затем Bombardier) от DHC-1 до DHC-7, хотя их выпуск давно не осуществляется.

В ноябре 2018 года головная структура Viking Air корпорация Longview Aviation Capital достигла соглашения о приобретении у Bombardier всей программы по производству региональных турбовинтовых самолетов Q400 Dash 8, включая также права интеллектуальной собственности в отношении ныне прекращенных производством самолетов Dash 8 серий 100, 200 и 300, и права на послепродажное обслуживание самолетов серии Dash 8. Также приобретены бренд и торговая марка De Havilland.

Комментарий bmpd. Контракт министерства обороны Индонезии на шесть новых самолетов-амфибий CL-515, видимо, окончательно закрывает тему длительно обсуждавшейся возможности приобретения Индонезией российских самолетов-амфибий Бе-200ЧС.

Изображение перспективного турбовинтового самолета амфибии Viking Canadair CL-515, разрабатываемого канадской компанией Viking Air (с) Viking Air