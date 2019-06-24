Войти
24.06.2019
ТАСС

Роскосмос и власти Москвы зарегистрировали ООО "Национальный космический центр"

347
0
0
Центр имени Хруничева
Центр имени Хруничева.
Источник изображения: Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Как сообщил источник в ракетно-космической отрасли, доли сторон в совместном предприятии составляют 50 на 50

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Роскосмос и правительство Москвы официально зарегистрировали совместное предприятие "Национальный космический центр". Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Центр им. М. В. Хруничева со стороны Роскосмоса и "Мосинжпроект" со стороны правительства Москвы зарегистрировали ООО "Национальный космический центр" в ФНС. Решение о государственной регистрации нового юридического лица принято. Документы будут готовы во вторник", - сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что "доли госкорпорации и властей Москвы в совместном предприятии составляют 50 на 50".

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

О Национальном космическом центре

Национальный космический центр будет создаваться на базе Центра имени Хруничева. Он включит в себя в том числе головные подразделения основных организаций ракетно-космической отрасли, конструкторские бюро, профильные структурные подразделения научно-исследовательских и образовательных организаций. Предполагается, что в центре будут работать около 20 тыс. конструкторов и инженеров Роскосмоса.

Ранее в госкорпорации сообщили ТАСС, что вместе с правительством Москвы приступили к работе над проектом Национального космического центра. Сейчас разрабатывается необходимая документация для его реализации.

Создать Национальный космический центр поручил правительству Москвы и Роскосмосу президент РФ Владимир Путин. По словам главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, центр заработает в столице через три с половиной года.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Похожие новости
15.04.2019
Путин призвал сделать абсолютно новые шаги в развитии космической отрасли
25.02.2019
Площадь здания Национального космического центра в Филях составит 250 тыс. кв. м
28.08.2018
"Нельзя оставить компанию на полное содержание государства"
23.04.2015
Мошенников оборонки приглашают на шконки
15.04.2015
«Ангара» – лунная, а средства – земные
23.04.2013
Дотянуть до Восточного
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.06 13:31
  • 6
Электромобили оказались экологичнее дизеля даже с учетом «грязного» электричества
  • 24.06 13:20
  • 38
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 24.06 12:34
  • 6
Появились первые кадры применения ракеты повышенной мощи и дальности для ударного вертолёта Ми-28НМ
  • 24.06 11:38
  • 16
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего
  • 24.06 11:38
  • 2
Минобороны объявило тендер на утилизацию несколько эсминцев и подлодок
  • 24.06 11:25
  • 56
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 24.06 11:12
  • 1
Не наша война: что делать России при конфликте США и Ирана
  • 24.06 10:23
  • 17
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 24.06 09:19
  • 1
NZZ (Швейцария): через какие очки нужно смотреть на Россию?
  • 24.06 09:15
  • 3
Почему буксует создание отечественного среднего транспортного самолета
  • 24.06 07:34
  • 1
Пролетел над авианосцем: Испания испугалась маневра Су-24
  • 24.06 07:12
  • 2
Васильева не согласна, что школа военизируется из-за "Юнармии"
  • 24.06 01:55
  • 7
"Ми" из будущего: "Ночной суперохотник" успешно испытан в Сирии
  • 24.06 01:19
  • 1
Филиппины получили два противолодочных вертолета AW159
  • 24.06 00:23
  • 1
Индонезия стала стартовым заказчиком самолетов-амфибий CL-515