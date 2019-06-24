Роскосмос и власти Москвы зарегистрировали ООО "Национальный космический центр"

Как сообщил источник в ракетно-космической отрасли, доли сторон в совместном предприятии составляют 50 на 50

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Роскосмос и правительство Москвы официально зарегистрировали совместное предприятие "Национальный космический центр". Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Центр им. М. В. Хруничева со стороны Роскосмоса и "Мосинжпроект" со стороны правительства Москвы зарегистрировали ООО "Национальный космический центр" в ФНС. Решение о государственной регистрации нового юридического лица принято. Документы будут готовы во вторник", - сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что "доли госкорпорации и властей Москвы в совместном предприятии составляют 50 на 50".

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

О Национальном космическом центре

Национальный космический центр будет создаваться на базе Центра имени Хруничева. Он включит в себя в том числе головные подразделения основных организаций ракетно-космической отрасли, конструкторские бюро, профильные структурные подразделения научно-исследовательских и образовательных организаций. Предполагается, что в центре будут работать около 20 тыс. конструкторов и инженеров Роскосмоса.

Ранее в госкорпорации сообщили ТАСС, что вместе с правительством Москвы приступили к работе над проектом Национального космического центра. Сейчас разрабатывается необходимая документация для его реализации.

Создать Национальный космический центр поручил правительству Москвы и Роскосмосу президент РФ Владимир Путин. По словам главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, центр заработает в столице через три с половиной года.