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24.06.2019
ТАСС

С космодрома Куру запустили ракету Ariane-5 с двумя спутниками связи

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Пуск ракеты Ariane 5
Пуск ракеты Ariane 5 с Куру во Французской Гвиане.
Источник изображения: Reuters

Речь идет о спутниках T-16 и EUTELSAT 7C

ПАРИЖ, 21 июня. /ТАСС/. Европейская ракета-носитель тяжелого класса Ariane-5 успешно стартовала в четверг вечером с космодрома Гвианского космического центра (ГКЦ) во Французской Гвиане. С ее помощью на земную орбиту выведены два телекоммуникационных спутника T-16 и EUTELSAT 7C. Прямая трансляция полета ведется на сайте компании Arianespace.

Продолжительность миссии VA-248 составила около 34 минут. После успешного старта в 18:43 по местному времени (00:43 мск) оба аппарата выведены на геостационарную переходную орбиту. Общий вес груза на старте составлял 10,6 тонны.

Первый спутник T-16 массой 6,3 тонны был сконструирован компанией Airbus Defence and Space для американского оператора связи AT&T. Он будет обеспечивать передачу данных в Ka- и Ku-диапазоне радиочастотного спектра и сможет работать на пяти орбитальных слотах (от 99 до 119 град. западной долготы). Сигнал будет передаваться на континентальной территории США, включая Аляску, а также в Гавайи и Пуэрто-Рико. Срок службы аппарата составит 15 лет.

Второй - EUTELSAT 7C, был создан калифорнийской фирмой Maxar Technologies для французской компании Eutelsat Communications, которая предоставляет услуги по ретрансляции теле-, радио- и других сигналов. Аппарат массой 3,4 тонны, снабженный передатчиками Ku-диапазона, расположится над семью градусами восточной долготы. Он призван повысить пропускную способность в африканском регионе южнее Сахары, а также в Европе, на Ближнем Востоке и в Турции. Предполагаемый срок службы - более 15 лет.

Это уже пятый запуск для Arianespace в этом году и второй - с использованием Ariane-5. Носители данного типа используются с 1996 года для вывода на околоземную орбиту средних или тяжелых спутников, ракета может одновременно запускать от двух до четырех аппаратов.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Гвиана
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Франция
Продукция
Ariane-5 РН
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