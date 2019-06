Америка хочет взяться за Арктику

Пентагон разработал новую стратегию действий на Крайнем Севере

В последние несколько месяцев администрация Белого дома на фоне постоянных заявлений высокопоставленных чиновников, законодателей и военных о том, что Россия постоянно наращивает свое военное присутствие за полярным кругом и всячески стремится установить военное, политическое и экономическое лидерство в этом регионе, приняла решение о существенной активизации своих действий в Арктике. Лидеры Вашингтона также утверждают, что Пекин тоже намерен укрепиться на Крайнем Севере и предпринимает значительные усилия в этом направлении.

Результатом всех этих мнений и оценок складывающейся ситуации военно-политической элитой Америки стала новая арктическая стратегия США, которая была разработана специалистами аппарата заместителя министра обороны по военно-политическим вопросам (Under Secretary of Defense for Policy) и 6 июня в форме доклада Конгрессу была опубликована на сайте Министерства обороны США.

ПОЛЯРНЫЙ НАСТРОЙ ВАШИНГТОНА

В начале мая госсекретарь Майкл Помпео посетил Финляндию, где в течение двух дней (6–7 мая) принимал участие в министерской встрече Арктического совета. Все его выступления на этом форуме носили программный характер, определяющий будущую политику США в Арктике. Он объявил об активизации действий Америки в этом регионе, основой для которых стало продекларированное в Стратегии национальной безопасности 2017 года возвращение соперничества различных стран в этой части планеты, и прежде всего США, России и Китая.

"Главное, что нам удалось добиться, – это привлечь внимание к угрозам безопасности для Арктического региона, которые представляют Россия и Китай. Это не является новостью. Но до сих пор на встречах Арктического совета это не акцентировалось, и мы хотели, чтобы данный вопрос стал частью повестки дня", – подвел итог своему визиту в Финляндию Помпео.

Однако при этом он не упомянул положения уставных документов этой организации, в которых четко прописано, что "Арктический совет не будет заниматься вопросами, связанными с военной безопасностью".

Говоря о КНР, госсекретарь так прокомментировал претензии Пекина на участие в арктических делах под предлогом того, что Китай является "околоарктическим" государством: "Есть только арктические государства и неарктические государства. Никакой третьей категории не существует. И то, что Китай считает иначе, не наделяет его какими бы то ни было полномочиями".

Он, правда, признал "наличие у России значительных интересов в Арктике", но тем не менее упрекнул Кремль в стремлении укрепить свой контроль над этим регионом.

"Уже сегодня Москва незаконно требует, чтобы другие страны запрашивали разрешение на проход по Северному морскому пути, чтобы иностранные корабли брали на борт российских лоцманов, а также угрожает потопить каждого, кто откажется подчиниться", – констатировал Помпео.

Свои права, по словам американского госсекретаря, Россия подкрепляет активной милитаризацией региона, где "на снегу уже видны следы от российских военных сапог".

Генералы и чиновники Пентагона постоянно требуют, чтобы президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о расширении присутствия формирований ВС США в Арктике. Так, в частности, глава Северного командования ВС США и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О'Шонесси на слушаниях с повесткой дня "Приоритеты ПРО и программы уничтожения ракет на 2020 финансовый год", состоявшихся 8 мая с.г., объявил, что Вашингтону необходимо активно наращивать военный потенциал в Арктике, так как в случае военного конфликта с Россией именно с этого направления может быть нанесен удар по Америке.

Он назвал Арктику "передовой линией при обороне США и Канады". Свое утверждение О'Шонесси обосновал якобы реально существующими угрозами национальной безопасности США со стороны России. Он объяснил парламентариям, что эти угрозы включают вероятность применения Москвой против Америки крылатых ракет, бомбардировщиков и гиперзвукового оружия. По словам командующего, если Россия собирается атаковать Америку, то, с позиций ее лидеров, выбор данного направления удара является самым целесообразным.

Генерал призвал Вашингтон начать активно бороться за свои позиции в Арктике, чтобы исключить возможность возникновения ситуации, когда у Америки и России "будут неравные возможности" в этом стратегически важном регионе. О'Шонесси также подчеркнул, что ВС США необходимо расширить присутствие своих подразделений в Арктике и работать на опережение Кремля "в свете имеющихся на этом направлении угроз".

В своем письменном заявлении для членов подкомитета командующий подчеркнул, что считает Россию одной из основных угроз для Соединенных Штатов. Он объявил, что в последние годы правительство РФ демонстрирует "наращивание потенциала по нанесению высокоточных ударов" и расширяет военное присутствие в Арктике.

По словам О'Шонесси, "развертывание Россией новейших крылатых ракет дальнего действия, с помощью которых можно нанести удары по целям в США и Канаде с северного направления, изменило стратегическую ситуацию в мире". Генерал заявил, что у РФ и КНР "все более агрессивные попытки расширить свое присутствие и влияние" в этом регионе.

Посетивший недавно Рейкьявик генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоуттир заявил о наращивании российского военного присутствия в Арктическом регионе. "Мы также обсудили ситуацию на Севере... Мы должны пытаться продолжать работать над поддержанием низкой степени напряженности на Крайнем Севере, несмотря на то что мы видим больше военного присутствия, особенно российского потенциала, здесь, на Крайнем Севере", – сказал Столтенберг.

ЗАПОЛЯРНЫЕ УСТАНОВКИ ПЕНТАГОНА

Как указано во введении к докладу, в нем сформулированы основные требования к действиям МО США в Арктике в условиях роста стратегической конкуренции в этом регионе. Авторы документа отмечают, что в основу новой арктической стратегии заложены все положения Стратегии национальной безопасности 2017 года и приоритеты, сформулированные в ее редакции для 2018 года, в которой сделан акцент на противостояние Китаю и России, являющимся основными источниками долгосрочных угроз национальной безопасности США и их дальнейшему процветанию. Новая стратегия Пентагона отменяет аналогичный документ, утвержденный в 2016 году.

Нашим военным не привыкать действовать в суровых условиях севера. Фото с сайта www.mil.ru

Руководство МО США заявляет, что в конечном итоге Арктика должна стать безопасной и стабильной территорией, на которой надежно защищены все национальные интересы США и безопасность их континентальной части, а все страны, заинтересованные в этом регионе, должны активно сотрудничать, чтобы противостоять всем возникающим здесь угрозам их интересам и безопасности. Поддержание стабильности ситуации в Арктике и сдерживание агрессии некоторых государств на ее территории, как и использование этого региона для действий за его пределами, требуют от Пентагона тщательного изучения его геостратегических особенностей, необходимого для проведения здесь операций в будущем и создания инфраструктуры, которая позволит США противостоять вероятному противнику, как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими странами. Указанные задачи американское военное ведомство намерено решить путем создания условий для поддержания осведомленности руководства МО США о ситуации в Арктике, повышения объемов учебно-тренировочных операций подразделений ВС на ее территории и укрепления порядка в этом регионе, основанного на установленных правилах.

Как отмечают авторы стратегии, ситуация безопасности в Арктике имеет очень сложный характер. Здесь продолжают сохраняться многие положительные тенденции сотрудничества различных стран. В то же время неопределенность ситуации на ее территории продолжает возрастать, при этом наблюдается углубление и интенсификация некоторых проблематичных стратегических тенденций. Хотя вероятность конфликтов в Арктике в ближайшей перспективе крайне мала, возникающие тенденции могут отрицательно сказаться на обеспечении национальной безопасности, повысят уровень нестабильности ситуации в регионе и в конечном итоге приведут к снижению безопасности на Крайнем Севере.

Климатические условия в Арктике продолжают изменяться в сторону повышения температуры окружающей среды. Это ведет к таянию снежного и ледяного покровов, высвобождению ото льдов морских пространств, уменьшению слоя вечной мерзлоты, эрозии береговых линий и сухопутных участков этого региона. Указанные процессы негативно влияют на расположенные здесь элементы инфраструктуры, включая объекты МО США, и существенно затрудняют создание новых элементов базирования формирований ВС США.

Арктические страны исторически стремились к исключению возможности возникновения конфликтов за Северным полярным кругом. И сегодня они демонстрируют строгое следование принципам многостороннего сотрудничества и уважения взаимных интересов, даже в тех случаях, когда в этой сфере возникают определенные разногласия. Все страны, входящие в Арктический совет, крайне заинтересованы в стабильном и мирном развитии данного региона. Это позволяет им получать выгоды от все более открывающегося доступа к природным ресурсам, которые с течением времени будут только расти.

Россия, отмечают авторы стратегии, считает себя великой арктической державой, имеющей самую большую площадь северных территорий, численность населения и количество военных объектов. Кремль продолжает выделять большие ассигнования коммерческого и военного характера, направленные на развитие Арктики и на укрепление своей обороноспособности, включая силовой контроль Северного морского пути (СМП).

В декабре 2014 года для координации мероприятий по возобновлению и расширению военного присутствия в Арктике было создано Объединенное стратегическое командование ВС РФ "Север". С этого момента Россия начала создавать за полярным кругом, включая береговую зону, новые военные объекты и размещать там воинские подразделения, а также восстанавливать брошенные аэродромы и другие элементы ранее существовавшей военной инфраструктуры. Она также приступила к созданию на северном побережье зон ПВО, к развертыванию береговых ракетных систем, РЛС раннего предупреждения, а также других систем и средств наблюдения за окружающей обстановкой. Кроме того, здесь ведется строительство сети военно-спасательных центров.

Присутствие Китая в Арктике, указывается в американской стратегии, значительно менее масштабно, чем России. Оно включает наличие там двух ледоколов и ряда объектов для проведения научно-исследовательских работ. Однако в перспективе на этой базе Пекин может обеспечить свое военное положение в Арктике, включая вероятность развертывания атомного подводного флота в Северном Ледовитом океане. "Несмотря на отсутствие территориальных претензий в регионе, Китай хочет иметь право голоса в управлении Арктикой. В рамках инициативы "Один пояс, один путь" он увязал свою экономическую деятельность в Арктике с более широкими стратегическими целями", – говорится в докладе.

Стратеги Пентагона утверждают, что ВС США должны быть готовы к защите национального суверенитета в Арктике. Они называют Крайний Север стратегическим регионом, поскольку именно с этого направления может быть нанесен удар по континентальной части Америки. Они также именуют эту территорию потенциальным коридором между Тихоокеанской зоной, Европой и США, в котором стратегические соперники Запада могут сосредоточить свои агрессивные усилия. Поэтому Пентагон должен быть готов к принятию всех необходимых мер в Арктике для поддержания сложившегося баланса сил в Тихоокеанском регионе и Европе.

В документе Пентагона также отмечается, что Арктика является многонациональным регионом, включающим территории восьми государств и акватории Северного Ледовитого океана. Минобороны США во взаимодействии с другими федеральными министерствами и ведомствами должно обеспечить гарантированный доступ на ее территорию всех имеющих на это право государств для решения гражданских, коммерческих и военных задач.

Следует отметить, что значительная часть стратегии отведена довольно обстоятельной критике позиций и действий Китая и России в Арктике, которые объявлены главными источниками угроз Америке в этой части планеты. Однако в ней содержится очень мало указаний на проведение конкретных мероприятий, которые могли бы способствовать росту военного присутствия США за полярным кругом и обеспечению доминантной роли Америки в Арктической зоне.

Цели и задачи ВС США в этом регионе описываются самыми общими фразами. Специалисты Пентагона оперируют такими понятиями, как "поддержка устойчивой инфраструктуры", "уточнение позиции по Арктике", "обеспечение осведомленности об обстановке", и некоторыми другими мало конкретными тезисами. В документе указывается, что для арктического сдерживания России и Китая США необходимы маневренные, хорошо подготовленные экспедиционные войска, способные гибко проецировать силу и проводить там военные операции.

В заключительной части стратегии говорится, что в контексте более широкого внедрения положений Стратегии национальной обороны американское Минобороны должно продолжить проведение мероприятий по подготовке и позиционированию контингентов объединенных ВС на Крайнем Севере, что позволит сделать Арктику безопасным и стабильным регионом, в котором обеспечена защита национальных интересов Америки, безопасность ее территории, а также сотрудничество арктических стран, направленное на ликвидацию угроз их интересам и общему благополучию. Авторы документа подчеркивают, что в нем сформулированы фундаментальные подходы и меры по гарантированному обеспечению объединенными войсками сдерживания противников США в Арктической зоне, при этом главный акцент, по убеждению авторов стратегии, должен быть сделан на непрерывное проведение совместных акций заинтересованных сторон по поддержанию в этом регионе установившегося общегосударственного порядка, основанного на принятых правилах.

Нельзя не отметить тот факт, что к 2020 году Москва планирует развернуть в Арктике межвидовую группировку сил и войск, способную реагировать на существующие и возникающие угрозы, а также обеспечивать защиту национальных интересов в Арктической зоне в сфере военной, экономической и транспортной безопасности. По словам президента РФ Владимира Путина, на долю Арктики приходится больше 10% всех инвестиций в РФ, и значение "арктического фактора" в экономике страны с годами будет только расти. В 2019 году в России будет принята новая стратегия развития Арктики до 2035 года, которая объединит мероприятия нацпроектов и госпрограмм, инвестиционные планы инфраструктурных компаний и программы развития ключевых регионов и городов.

Однако западная пресса продолжает утверждать, что все военные приготовления России на ее северных территориях носят исключительно агрессивный характер и направлены против демократических стран. Некоторые СМИ сообщили о том, что МО РФ планирует проведение серийных испытаний в Арктике своих новейших крылатых ракет дальнего действия. А отдельные военные эксперты договорились до того, что эти испытания могут стать хорошо замаскированной репетицией нанесения "ядерного удара по США".

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"