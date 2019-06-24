Холдинг двойного назначения

SWIR-камера на прошлой выставке "Армия" была отмечена дипломом Минобороны РФ как один из лучших экспонатов.

На выставке "Армия-2019" специалисты "Швабе" представят свои новейшие разработки

С 25 по 30 июня в подмосковном парке "Патриот" состоится выставка "Армия-2019". Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" традиционно представит там широкую линейку продукции двойного назначения. О том, какие изделия станут ключевыми, о новинках, диверсификации и дальнейшем развитии холдинга обозревателю "Независимого военного обозрения" Николаю ПОРОСКОВУ рассказал первый заместитель генерального директора "Швабе" Сергей ПОПОВ.

– Для начала, какие предприятия представят "Швабе" на "Армии-2019" и что покажут гостям выставки?

– На "Армии" будет десять предприятий "Швабе": из Москвы и области, Екатеринбурга, Новосибирска, Казани и Вологды. Перечень продукции довольно широкий, более 80 изделий. Из ключевых, пожалуй, отмечу многоканальный комплекс "Содема", систему предупреждения о ракетной атаке для Ми-28, обзорную систему СОЛТ-25, танковый тепловизионный комплекс "Ирбис" и панорамный прибор наблюдения командира ППНК.

Еще будет обнаружитель оптических и оптико-электронных средств автоматического сканирования "Сосна". Этот оптический локатор непрерывно сканирует окружающую местность в радиусе до 360 градусов и в случае обнаружения наблюдателя или снайпера автоматически регистрирует и отображает на экране его местоположение. При этом дальность обнаружения у "Сосны" – 2,5 км.

В целом передовых разработок у нас много, но показаны будут, конечно, далеко не все. Дело в том, что на выставку мы везем уже апробированные изделия, имеющие паспорт экспортного облика. Часть же изделий пока ждет своей очереди. То есть в будущем нам еще будет чем удивить.

– Какие-то изделия двойного назначения?

– Конечно. Например, SWIR-камера производства НПО "Орион", которая на прошлой "Армии" была отмечена дипломом Минобороны России как один из лучших экспонатов. Ее свойства помогают видеть объекты в условиях дыма, тумана и пыли практически при нулевой видимости, а также легко распознавать маскировочную одежду из синтетических материалов и находить очаги горения. Как раз сейчас мы ведем переговоры с разработчиками пожарной техники – нашими коллегами из Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и "Вертолетов России", которые производят самолет Бе-200 и вертолет Ка-32. Например, холдинг "Швабе" планирует разработать прицел, работающий в SWIR-диапазоне, для Бе-200 с целью наблюдения эпицентра горения лесных пожаров и более эффективного проведения операций по их ликвидации. Интересная деталь: SWIR-диапазон еще довольно романтично называют "свечение ночного неба", потому что он позволяет получать изображение в отраженном свете без внешних источников освещения.

Первый заместитель генерального директора холдинга "Швабе" Сергей Попов. Фотографии предоставлены пресс-службой холдинга "Швабе"

– Какие из перечисленных изделий применяются Вооруженными силами России?

– Наибольшим спросом пользуется изделие "Содема". У данной разработки большой потенциал применения в связи с тем, что его можно установить практически на любую отечественную бронетехнику при его незначительной модернизации. Прибор позволяет наблюдать панорамную картину местности, совмещая получаемое видимое и инфракрасное изображения. Кроме того, "Содема" обладает очень хорошей эргономикой и дает возможность заменить два прежних прицела наводчика-оператора – "СОЖ-М" и "Весна-К".

– Установка "Содема" потребует конструктивных изменений боевой техники? Вопрос относится и к другим новинкам холдинга.

– Технологические доработки потребуются, но несущественные. Конструкцию танка, а именно башню, переделывать точно не придется. Не понадобится даже направление на ремонтный завод. Также стоит отметить, что наша отечественная тепловизионная система, которая пришла на смену французской, практически не требовала доработок самого прицельного комплекса.

– Что из представленного на "Армии" "Швабе" поставляет (или планирует поставлять) за рубеж на правах субъекта ВТС?

– Кроме уже упомянутой "Содемы" иностранными заказчиками востребованы станции предупреждения о ракетных атаках и тепловизионные комплексы "Ирбис" – с учетом запланированной Министерством обороны модернизации танков, поставленных ранее.

– Сегодня линейка российских квадрокоптеров очень широка. В нашей стране их выпускают многие предприятия. Что принципиально нового в ORION-DRONE?

– Запустив продажи SWIR-камеры НПО "Орион", мы с удивлением обнаружили, что некоторые производители как в военных, так и в гражданских целях устанавливают камеру на квадрокоптеры самой простой конфигурации, при этом увеличивая цену практически в десять раз.

При первичной проработке идеи по изготовлению квадрокоптера с камерой SWIR-диапазона были рассмотрены квадрокоптеры разных производителей, однако ни один из них не удовлетворял нашим требованиям. Например, у некоторых была низкая цена, но не устраивали грузоподъемность и надежность. Тогда мы решили сделать свой квадрокоптер, тем более что предприятия "Швабе" могут сами производить электродвигатели.

В итоге на основе прочных угольных волокон был сконструирован свой беспилотник, очень хороший, с низким энергопотреблением, высоким КПД. Кроме того, ORION-DRONE имеет высокие скоростные характеристики и развивает скорость больше 100 км в час! Также было усовершенствовано программное обеспечение и сделан надежный алгоритм защиты.

– Ежегодно "Швабе" ведет сотни военных и гражданских НИОКР, регистрирует десятки патентов, в том числе международных. Результаты традиционно демонстрируются на отраслевых мероприятиях, и "Армия" не должна стать исключением. Какие инновации холдинг покажет в парке "Патриот"?

– Общий объем финансирования НИОКР в радиоэлектронном комплексе "Ростеха" (РЭК), в который входит "Швабе", составит 115 млрд руб. до 2027 года. В целом бюджет госкорпорации, выделенный на эти цели, находится на уровне крупнейших мировых промышленных компаний. В планах самого холдинга "Швабе" – проведение более 350 НИОКР. Треть из них финансируется заказчиками, остальные представляют собой инициативные разработки за собственные средства.

Вместе с тем за последнее время в холдинге было зарегистрировано много объектов интеллектуальной собственности в сфере элементной базы. Речь идет о диодах для дальнометрии, излучающих системах, лазерных элементах, фоторезисторах из антимонида индия для переносного зенитного ракетного комплекса "Игла-С".

– Российский оборонно-промышленный комплекс переживает вторую конверсию, названную в этот раз диверсификацией. Мне кажется, вашему холдингу легче других выполнить стратегическую задачу Владимира Путина – довести долю гражданской продукции в ОПК до 50% к 2030 году. Или я ошибаюсь?

– Если и легче, то исключительно за счет того, что мы немного раньше других оборонных организаций приступили к диверсификации. Масштабная программа в этом направлении реализуется в рамках всего "Ростеха", стратегия развития госкорпорации предполагает увеличение доли гражданской продукции до 50% к 2025 году.

Стратегия холдинга "Швабе" устанавливает еще более высокую планку: 80,6% гражданской продукции в общей доле производства к 2025 году. При этом наш госзаказ не сокращается – оптика есть во всех видах и родах вооруженных сил.

Одно из ключевых направлений диверсификации "Швабе" – это медицинские проекты. Холдинг в составе "Ростеха" активно участвует в реализации национального проекта "Здравоохранение". В 2018 году мы оборудовали лечебно-профилактические учреждения почти во всех субъектах Российской Федерации. За этот период холдинг реализовал более 500 единиц оборудования, в том числе инфракрасный обогреватель "Лучистое тепло – BONO", увлажнитель дыхательных смесей ТЕВЛАР, многофункциональный аппарат ингаляционной анестезии МАИА-01 и фототерапевтический облучатель ОФН-03.

Недавно мы продемонстрировали министру здравоохранения Российской Федерации Веронике Скворцовой нашу интерактивную медицинскую послеродовую палату "Интегро" для матери и ребенка. Она оснащена системой датчиков для сбора информации о состоянии пациента и последующей ее передачи врачу. Такие палаты уже введены в клиническую практику в Центре Алмазова в Санкт-Петербурге.

Впрочем, медицинской продукцией мы не ограничиваемся. Как вы знаете, "Ростех" является одним из лидеров среди поставщиков решений для экосистемного проекта "Умный город" – одной из составляющих государственной программы "Цифровая экономика". Наш холдинг производит светотехническую продукцию, которая активно применяется в рамках проекта "Умный город" и его подпроекта – "Светлый город". На территории России уже сегодня установлено более 230 тыс. светотехники нашего завода на Урале, а по состоянию на 2018 год 4 тыс. единиц такого оборудования было отгружено на экспорт в страны СНГ.

Вообще, как я уже отмечал в начале интервью, высокотехнологичной продукции у нас много, есть компетенции и в высокоточной механике, и в производстве элементной базы.

– Вы планировали разработать полимерную оптику, наладить производство отдельных элементов оптических приборов с помощью 3D-технологий. Получилось?

– Есть мелкосерийное производство. В технопарке на базе нашего НИИ "Полюс" создали Центр коллективного пользования, где с помощью 3D-проектирования можно изготовить элементы оптики. Это ускоряет разработки, дает возможность удешевить конструкцию, особенно в мелкосерийных заказах.

– Для противодействия терроризму холдинг планировал создать тепловизионный комплекс бесконтактного дистанционного контроля эмоционального состояния человека по его тепловому полю. Я правильно понимаю, что он позволяет выявить террориста в толпе?

– Программное обеспечение тепловизионного комплекса позволяет из потока людей выявить тех, у кого тепловые поля особым образом изменены. За счет сравнения полученных результатов с эталонными вероятность выявления потенциально опасного человека очень высокая. Стоит отметить, что новинка уже активно применяется.

– Насколько я знаю, специалисты "Швабе" работали над преобразованием солнечной энергии в энергию лазера и передачей ее из космоса на Землю, в том числе для подавления тайфунов на стадии зарождения.

– Совместно с Фондом перспективных исследований мы начали работу, которая позволит осуществить часть такого крупного проекта, фрагментарно отработав элементы этой системы на Земле. В частности, я говорю про создание оптической системы для концентрации солнечного излучения и наклонную трассу для имитации передачи энергии меньшей мощности. С тайфунами сложнее. Предполагалось, что при помощи создания в атмосфере мощного "точечного" подогрева есть вероятность подавления тайфуна. Теоретические наработки в данной области есть, необходимо решить ряд технических вопросов.

– Есть еще какие-то интересные разработки, которые, может, не будут представлены на "Армии", но про которые хотелось бы рассказать?

– У нас есть запросный канал системы опознавания для передачи кодированного сигнала на объект, подвергаемый идентификации, так называемый "свой–чужой". Его преимущества заключаются в высокой помехозащищенности, вероятность ошибки крайне мала. Благодаря безопасной длине волны запросного канала система безвредна, а слабая обнаружительная способность фиксации со стороны оптико-электронных средств противника делает его неуязвимым. Потенциал системы согласован с имеющимися средствами поражения.

– И напоследок. Какие ожидания у вас от "Армии-2019"?

– "Армия" – крупное событие, ежегодно объединяющее лучших представителей отрасли и сотни тысяч тех, кто работает на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Компании, входящие в госкорпорацию, традиционно выставляют здесь свои новейшие разработки. Мы вместе с партнерами представим свои экспонаты сразу на нескольких площадках, в том числе в демонстрационном центре "Ростеха". Для нас как для активных участников рынка столь масштабное мероприятие интересно, в первую очередь с позиции обмена опытом.

Николай Поросков