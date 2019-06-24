"Примаковские чтения – 2019": альтернативы конфронтации пока не просматриваются

Но их нужно искать с еще большей настойчивостью и целеустремленностью

"Возвращение к конфронтации: есть ли альтернативы" – так звучала главная тема "Примаковских чтений", которые состоялись в Москве уже в пятый раз. Эта международная дискуссионная площадка заработала четыре года назад в знак памяти о выдающемся политике Евгении Максимовиче Примакове и за это время завоевала статус авторитетнейшего форума.

В этом году в форуме приняли участие более 80 ведущих зарубежных экспертов из 29 стран и более 600 представителей российского научно-экспертного сообщества, органов государственной власти, политических, дипломатических и деловых кругов.

Достаточно сказать, что модераторами состоявшихся восьми сессий выступали такие известные у нас в стране и за рубежом лица, как Сергей Рябков и Александр Грушко, Александр Дынкин и Виталий Наумкин, Анатолий Торкунов и Вольфганг Ишингер. Перед началом работы форума председатель оргкомитета Юрий Ушаков ознакомил участников с Обращением президента РФ, в начале второго дня выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров, который дал развернутую картину международной обстановки и ответил на вопросы отдельных участников.

Мы все знаем Евгения Максимовича Примакова как человека, решавшего любые проблемы. С его именем связывают переход России от атлантизма к курсу на многовекторную внешнюю политику. Будучи на посту министра иностранных дел, Евгений Максимович сумел, как отмечают аналитики, "вернуть внешней политике России и ее дипслужбе достоинство". Проводимая под его руководством взвешенная внешняя политика, ориентированная в равной степени и на Запад, и на Восток, помогла России вновь занять достойное место на международной арене.

Одним из наиболее значительных достижений Примакова на посту главы МИД РФ является создание в 1997 году Совместного постоянного совета Россия–НАТО. Кроме того, несмотря на известный "разворот Примакова над Атлантикой", именно при нем между Россией и США был взят курс на установление партнерских отношений, который впоследствии был продолжен.

Многие наблюдатели отмечали спокойствие Примакова, которое сопровождало его при принятии внешнеполитических решений. Евгений Максимович всегда исходил из того, что даже самые острые проблемы вполне можно решать в равноправном диалоге. За этим внешним спокойствием стояла уверенность, что он делает все правильно, основано оно было на его разносторонних знаниях как государственного деятеля, дипломата и разведчика. Многие из гостей нынешнего форума вспоминали слова Евгения Примакова о том, что не надо быть оптимистом или пессимистом, надо быть реалистом в мировой политике.

В упомянутом выше Обращении президента России к участникам форума Владимир Путин подчеркнул, что мир подошел к опасной черте и необходимо вместе искать альтернативы санкциям и торговым войнам. "Мир действительно подошел к опасной черте, международные отношения лихорадит. Важно сообща искать реальные, жизнеспособные альтернативы усилившейся конфронтации, грубому, эгоистичному продавливанию рядом стран своих политических и экономических интересов, в частности, путем санкций и торговых войн", – процитировал главу государства Ю.В. Ушаков. Владимир Путин в своем послании также подчеркнул, что нужны конструктивные варианты решения острых региональных и глобальных проблем и дискуссии участников форума будут полезными в этом плане.

Какие же выводы напрашиваются после окончания "Примаковских чтений" и с какими впечатлениями их участники покинули гостеприимный Центр международной торговли на Краснопресненской набережной Москвы?

Для того чтобы объективно ответить на эти вопросы нужно отметить, что с экспертной точки зрения на форуме обсуждались три важнейших проблемы: во-первых, в каком состоянии сегодня находится мир, во-вторых, что ждет его в ближайшем будущем, и, в-третьих, а это есть главное предназначение форума – как отвести мир от края пропасти, то есть где они те самые альтернативы сегодняшней конфронтации?

Вряд ли есть смысл в рамках данной статьи углубляться в дискуссию о характере нынешней ситуации. Это не продолжение прежней холодной войны (тогда соперничество осуществлялось хотя бы по каким-то по правилам) и совсем уже не очередное обострение международной обстановки. На самом форуме такие оценки не давались, но их суть сводится к тому, что это холодная война 2.0 с ее законами джунглей.

Соединенные Штаты пытаются построить миропорядок, действующий по принципу "Кто сильнее, тот и прав". Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова "О Дне Победы", опубликованной на сайте журнала "Международная жизнь".

"Сегодня, извращая прошлое, западные политики и пропагандисты хотят заставить общественность сомневаться в справедливости того мироустройства, которое было утверждено в Уставе ООН по итогам Второй мировой войны, – отметил глава российского МИДа. – Взят курс на подрыв существующей международно-правовой системы, ее замену на некий "порядок, основанный на правилах".

Создавать же этот порядок хотят по принципу "Кто сильнее, тот и прав", по закону джунглей.

На этом фоне логичным выглядит следующий вопрос, ответ на который пытались дать участники "Примаковских чтений": куда же движется мировое сообщество? На форуме подчеркивалось, что в ближайшие несколько лет международные отношения ждут беспорядок и хаос. О том, что следует быть готовыми к "очень хаотичной ситуации в мире", говорили бывшие лидеры Польши, Швеции и Словакии – Александр Квасьневский, Карл Бильдт и Микулаш Дзуринда. Самые влиятельные силы в мире вдруг оказались перед фактом, что от них зависит гораздо меньше, чем они привыкли считать, отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике".

Речь идет о введенном недавно в научный оборот бывшим советником Барака Обамы, президентом Совета по международным отношениям Ричардом Хаасом пресловутого понятия мира без государств, или бесполярного мира. "Система мирового правительства должна быть создана, а суверенитет упразднен… Нации должны быть подготовлены к сдаче суверенитета мировым структурам… Это уже происходит в торговой сфере", – утверждает он. И далее: "Момент однополярности" в политике США закончился. Международные отношения в XXI веке определит ситуация бесполярности. Сила скорее окажется размытой, чем сконцентрированной, а значение национальных государств будет снижаться по мере укрепления негосударственных акторов. Но это ничем не угрожает Соединенным Штатам. В условиях переходного периода Вашингтон по-прежнему способен удерживать в своих руках курс на более безопасный мир".

В XXI столетии основной чертой международных отношений станет бесполярность: доминировать будут не одно, два или даже несколько государств, а десятки акторов, способных оказывать различное влияние на положение дел в мире. Новая ситуация будет коренным образом отличаться от той, что была в прошлом, и представлять собой принципиальное изменение расстановки сил. Но в отличие от многополярности, которая подразумевает несколько четко выраженных полюсов или центров средоточия силы, бесполярная система международных отношений характеризуется наличием многочисленных центров, обладающих значительной мощью, – звучало из уст участников многочисленных дискуссий на форуме.

Сложнее всего было с ответом на главный – третий – вопрос. И это понятно: говоря языком психиатрии, мир находится "в ступоре" (самое "мягкое" значение в русском языке – в высшей степени изумления). Поэтому и неудивительно, что на форуме так и не были предложены конкретные альтернативы надвигающимся угрозам. Порой это звучало так, что и в России, и за рубежом не знают, что делать в создавшихся условиях. Отношения между Россией и США хуже, чем во времена холодной войны. Россия и США не достигнут соглашения по вооружениям, пока Вашингтон не будет готов к этому. Прогнозировать сейчас что-либо сложно, но нужно поддерживать двусторонние связи, избегая риска вооруженного столкновения. В отношениях с Вашингтоном Москва нужно отказаться надеяться на чудо. Все это больше констатация реальности, но не предложения выхода из создавшегося тупика. Поэтому нужно продолжать работу в этом направлении, чтобы заставить администрацию Белого дома изменить свой внешнеполитический курс.

США и Россия должны на высшем уровне сделать заявление о недопустимости ядерного конфликта, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он добавил, что в свое время лидеры СССР и США дважды делали такие заявления. "Принципиально важно, чтобы Россия и США успокоили весь остальной мир и приняли совместное заявление на высшем уровне о том, что ядерная война не может быть выиграна, и поэтому она неприемлема и недопустима", – сказал Лавров. "И мы не понимаем, почему в нынешних условиях нельзя переподтвердить эту позицию. Наши предложения находятся на рассмотрении американской стороны", – добавил он.

Но при этом никоим образом нельзя идти на какие-либо уступки, как это было ранее, например, при заключении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Некоторые предложения такого рода тоже прозвучали в ходе нынешних "Примаковских чтений", а еще раньше – в германском Бундестаге – было предложение переместить ракеты 9М729 для ОТРК "Искандер" за Урал. Нужно помнить, что в последнее время Россия сделала достаточно много благородных жестов, что их с лихвой хватит на многие годы вперед.

Владимир Винокуров

Владимир Иванович Винокуров – профессор Дипломатической академии МИД РФ, доктор исторических наук.