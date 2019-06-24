Найдут на дне: катера оснастили системой распознавания диверсантов

Противодиверсионные катера "Грачонок" получили уникальную многофункциональную систему, которая в режиме реального времени создает 3D-модели морского дна, и позволяет увидеть под водой даже самый маленький предмет. Также она легко распознает водолазов-диверсантов (по снаряжению и экипировке), замаскированные мины и беспилотники.

Противодиверсионные катера "Грачонок" получили уникальную многофункциональную систему, которая в режиме реального времени создает 3D-модели морского дна, и позволяет увидеть под водой даже самый маленький предмет. Также она легко распознает водолазов-диверсантов (по снаряжению и экипировке), замаскированные мины и беспилотники.

В настоящее время аппаратура уже установлена на части катеров 21980 "Грачонок", в ближайшем будущем ее получат все остальные корабли этого проекта, рассказали "Известиям" в Главкомате ВМФ.

Такие катера — неотъемлемая часть системы противодиверсионной охраны водных объектов — в первую очередь военно-морских баз, считает подводник, Герой России контр-адмирал Всеволод Хмыров.

— Система обороны не может полагаться исключительно на технические средства, которые устанавливаются на береговых постах, — рассказал он "Известиям". — По этой причине катера играют важную роль при обороне военно-морских баз. При уничтожении диверсантов и технических средств требуется максимальная подвижность и быстрая реакция. Высокомобильные катера, имеющие современное вооружение, должны тут же выдвинуться в то место, откуда исходит угроза, и устранить ее.

Созданные новой многофункциональной системой 3D-модели будут эффективны для обнаружения мин и затаившихся подводных беспилотников, считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— С помощью гидроакустических станций станет возможно создать эталонный макет дна, с которым электроника сравнит картинки, полученные при сканировании местности через определенное количество времени, — сообщил он "Известиям". — При появлении незнакомых объектов тут же будут приняты меры. Чтобы устранить угрозу, в заданную точку пошлют спецназ или тральщики.

Катера "Грачонок" были разработаны в конце нулевых годов, а первый из них — "Нахимовец" — вошел в состав Балтийского флота в 2010 году. Сейчас в ВМФ числится полтора десятка таких катеров, которые несут службу на всех флотах. Они предназначены для борьбы с диверсионно-террористическими силами и средствами в акваториях пунктов базирования и ближних подходах к ним, а также для оказания содействия погранслужбе ФСБ.

В арсенале "Грачонка" — пулемет КПВТ калибра 14,5 мм, четыре переносных зенитно-ракетных комплекса "Игла-1", а также десятиствольный 55-миллиметровый гранатомет в составе дистанционно управляемого комплекса ДП-65. Специально созданная для него граната РГ-55М может поражать подводных диверсантов в радиусе 16 м от места своего падения на глубинах до 40 м. Дальность действия гранатомета находится в интервале 50–500 м, что позволяет эффективно решать противодиверсионные задачи в военных базах, портах и прибрежных районах. Ручной 45-миллиметровый гранатомет ДП-64, состоящий на вооружении экипажа, предназначен для решения аналогичных задач: с его помощью можно поражать подводные объекты на расстоянии до 400 м.

За поиск диверсантов отвечает специальный комплекс — он имеет систему опознавания госпринадлежности целей, позволяет накладывать радиолокационную информацию на цифровую карту района плавания, отличается повышенной скрытностью собственного излучения.

Противодиверсионные катера уже успели доказать свою эффективность. "Грачата" участвовали в обеспечении безопасности таких мероприятий, как зимняя Олимпиада-2014 в Сочи, чемпионат мира и Кубок Конфедераций по футболу. Во взаимодействии с подразделениями боевых кораблей Черноморского флота и боевых пловцов они охраняли спортивные мероприятия от возможных атак с моря.

Летом прошлого года в Севастополе прошли учения по поиску подводных целей, в которых наряду с "Грачатами" участвовали быстроходные катера проекта "Раптор" — они способны быстро перебрасывать группы спецназа в точки морского побережья, где были обнаружены диверсанты. В ходе маневров удалось быстро найти и захватить условного противника, собирающегося проникнуть в гавань главной военно-морской базы Черноморского флота.

"Грачата" также несут службу в Сирии, где отвечают за безопасность кораблей и судов при их стоянке на незащищенном рейде, и обеспечивают безопасность военно-морской базы ВМФ России в Тартусе.

ВМФ уделяет особое внимание подготовке специалистов противодиверсионных подразделений. В 2018 году началось обучение водолазов на мобильном тренажере — он предназначен для профессиональных круглогодичных тренировок по подводной, горной, десантной, огневой и антипиратской подготовке. Один из таких комплексов находится в Санкт-Петербурге, в месте дислокации 328-го экспедиционного аварийно-спасательного отряда ВМФ. Второй­ — в Гаджиево Мурманской области, где расположен главный пункт базирования атомных подводных лодок Северного флота. Тренажер можно легко развернуть и свернуть для перевозки в специальных контейнерах железнодорожным или автотранспортом.