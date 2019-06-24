"Тайфун" в горах: разведчики пересядут на новый бронеавтомобиль

Горные разведчики пересядут на "тайфунят": так в войсках называют высокопроходимые бронеавтомобили "Тайфун К-53949". Они предназначены для перевозки личного состава, а также установки целевого оборудования или систем вооружений. Главное достоинство "тайфунят" — безотказность работы на высотах свыше 4 тыс м.

Горные разведчики пересядут на "тайфунят": так в войсках называют высокопроходимые бронеавтомобили "Тайфун К-53949". Они предназначены для перевозки личного состава, а также установки целевого оборудования или систем вооружений. Главное достоинство "тайфунят" — безотказность работы на высотах свыше 4 тыс м.

В Минобороны было принято решение о вооружении горных разведчиков бронированными автомобилями "Тайфун К-53949" с колесной формулой 4x4, рассказали "Известиям" в военном ведомстве. В настоящее время техника проходит войсковые испытания: первые образцы переданы армии и активно тестируются в 55-й отдельной горной мотострелковой бригаде 41-й общевойсковой армии ЦВО, которая расквартирована в Кызыле.

В июне нынешнего года новые "Тайфуны" участвовали в маневрах, которые проходили в горной местности. Согласно сценарию учений, на перевале была выявлена колонна военной техники условного противника. По ней нанесли удар из самоходных орудий "Нона-СВК", после чего атаковали подразделениями, доставленными к месту боя на бронированных автомобилях "Тигр-М СпН" и "Тайфун К-53949". С воздуха мотострелков прикрывали вертолеты Ми-8 АМТШ. Учения новая техника отработала без нареканий.

Бронеавтомобиль "Тайфун К-53949" успешно выполнял боевые задачи и в Сирии.

Машина оснащена корпусом типа фургон. В передней части, внутри бронекожуха-капота, находится двигатель, а весь остальной объем отдан под размещение экипажа, десанта и грузов. Экипаж машины с десантом — до 10 человек.

Четыре двери для водителя и трех военнослужащих находятся в передней части корпуса, еще одна — в кормовом листе. Машина защитит десантников от бронебойных пуль калибра 7,62 и крупных осколков авиабомб и артиллерийских снарядов. Специальное V-образное днище снижает последствия после подрыва на минах: оно противостоит осколкам и позволяет эффективно рассеивать энергию взрыва. Но самое важное: "тайфунят" можно эксплуатировать в горных условиях на высоте до 4,5 тыс. м над уровнем моря с преодолением перевалов до 4650 м.

В штатной компоновке машина имеет аппаратуру связи, лебедку, круговую видеокамеру. На нее устанавливаются бескамерные шины с противоминной вставкой, с регулируемым давлением воздуха и рисунком протектора повышенной проходимости. На базе "Тайфуна" созданы несколько модификаций, в том числе десантируемый "Тайфун-ВДВ" и медицинский броневик. При необходимости автомобиль можно довооружить, например, 12,7-миллиметроовым пулеметом "Корд", который имеет телевизионный и лазерный каналы прицела. Броневик может транспортироваться самолетами Ил-76, Ан-124 или вертолетами Ми-26.

В прошлом году был продемонстрирован вариант "тайфуненка" с противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) "Корнет-ЭМ", который может поражать цели на расстоянии до 10 км, пробивая при этом броню до 1300 мм за динамической защитой. Машина обладает высокой помехозащищенностью и способна одновременно вести огонь сразу по двум целям. Кроме танков с его помощью можно уничтожать и воздушные цели: беспилотники, вертолеты и даже штурмовики. Ранее аналогичное оружие уже монтировалось на машинах "Тигр", которые стоят на вооружении горнострелковых подразделений российской армии.

В Вооруженных силах сейчас числятся две мотострелковые горные бригады (55-я и 34-я), 7-я гвардейская десантно-штурмовая горная дивизия, по два отдельных полка и батальона. В составе этих бригад и дивизии есть разведывательные батальоны, куда входит рота разведчиков-альпинистов, которая должна работать на высотах свыше 3500 м. В первую очередь "тайфунят" получат именно армейские "альпинисты".

Машина станет своеобразной заменой знаменитому ГАЗ-66, но на новом техническом уровне, считает военный эксперт Алексей Хлопотов.

— "Тайфун" 4Х4 такой же проходимый и подвижный, как "ГАЗ", однако новая машина имеет высокий класс бронезащиты, а также капотную компоновку, что серьезно увеличивает выживаемость экипажа при возможных подрывах на минах, — рассказал он "Известиям".

Мощный двигатель "Тайфуна" позволяет забираться на перевалы, что идеально подходит для горных стрелков. Кроме того, на "Тайфун" можно будет устанавливать дистанционно управляемые модули вооружения, что делает его серьезной боевой единицей.