В ЕС считают нужным активнее координировать действия для противостояния кибератакам
Кибербезопасность.
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Брюссель. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Страны ЕС должны активнее координировать действия и выделять больше ресурсов для противостояния кибератакам и кампаниям по дезинформации, сообщается в документе, принятом в четверг по итогам первого дня встречи глав государств и правительств ЕС в Брюсселе.
"Мы должны защитить наше общество от злонамеренных действий в киберпространетве и от дезинформации, исходящих от враждебно настроенных государств, а также - от негосударственных структур", - отмечается в нем.
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