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24.06.2019
Интерфакс-АВН

В ЕС считают нужным активнее координировать действия для противостояния кибератакам

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Кибербезопасность
Кибербезопасность.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Мальгавко

Брюссель. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Страны ЕС должны активнее координировать действия и выделять больше ресурсов для противостояния кибератакам и кампаниям по дезинформации, сообщается в документе, принятом в четверг по итогам первого дня встречи глав государств и правительств ЕС в Брюсселе.

"Мы должны защитить наше общество от злонамеренных действий в киберпространетве и от дезинформации, исходящих от враждебно настроенных государств, а также - от негосударственных структур", - отмечается в нем.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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