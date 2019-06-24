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24.06.2019
Lenta.ru

Американский "Посейдон" показали изнутри

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Источник изображения: lenta.ru

Патрульный противолодочный самолет P-8 Poseidon ("Посейдон") Военно-морских сил (ВМС) США показали изнутри. Соответствующий ролик опубликовали Defense News.

На видео корреспондент американского издания совершает прогулку внутри машины, находящейся на выставке Paris Air Show 2019 (Франция).



В июне 2018 года Covert Shores написал, что американские и британские военные для противодействия российскому атомному подводному беспилотнику "Посейдон" могут использовать подводные датчики и противолодочные самолеты, в частности, P-8 Poseidon, которые способны развертывать сети гидроакустических буев.

P-8 Poseidon производится Boeing с 2012 года. Выпущено около ста таких самолетов. Машина способна выявлять и ликвидировать вражеские подводные лодки, а также проводить разведку над морем.

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