Войти
24.06.2019
Вестник Мордовии

Наши "летающие" "Зубры" живы: МДКВП испытал 140-мм РСЗО "Огонь"

440
0
0

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Малый десантный корабль на воздушной подушке (МДКВП) "Евгений Кочешков", относящийся к проекту 12322 "Зубр", отработал в море стрельбы из 140-мм многоствольной пусковой установки "Огонь".

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, удар был нанесен по условной вражеской береговой батарее. 30-мм автоматические установки АК-630 били по воздушному противнику.

Также с борта МДКВП были высажены бойцы десантно-штурмовой роты морской пехоты Балтийского флота на колесных бронетранспортерах БТР-82А.

Известно, что только в мае текущего года "Евгений Кочешков" закончил ремонт на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" и прибыл к месту постоянного базирования.

"Евгений Кочешков" и однотипный с ним МДКВП "Мордовия" являются самыми большими в мире десантными кораблями на воздушной подушке.

"Евгений Кочешков" назван в честь начальника штаба береговых войск ВМФ РФ Героя России генерал-майора Евгения Николаевича Кочешкова, который в период с 1988-го по 1997 год занимал должности начальника штаба, заместителя командира, командира 336-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Балтийского флота.

МДКВП имеет водоизмещение более 550 тонн. На нем установлено 5 газотурбинных двигателей мощностью по 10 тыс. л.с. каждый. Максимальная скорость - 60 узлов. Автономность - 300 морских миль.

Вооружение - две 30-мм автоматические установки типа АК-630 с боекомплектом в 3000 снарядов. Они имеют скорострельность до 5000 выстрелов в минуту и могут поражать воздушные, морские и наземные цели.

Две выдвижные 140-мм пусковые установки А-22 "Огонь" бьют неуправляемыми реактивными снарядами. Боекомплект - 66 НАР.

Имеющийся оптический прицел "Шелонь-14" позволяет применять почти сорокакилограммовые снаряды на дальности до 4,5 км.

Для прикрытия с воздуха у экипажа есть еще 8 ЗРК "Игла".

В "Зубр" помещаются три танка, например Т-72Б3, общей массой до 150 тонн или 10 БТР-82, плюс 140 человек десанта. Без техники МДКВП может доставить к месту назначения до 500 морпехов.

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-630 Ласка
БТР-82
БТР-82А
Зубр
Игла ЗРК
Т-72
Т-72Б
Компании
Минoбороны РФ
Янтарь ПСЗ
Проекты
12322 Зубр
БФ
Похожие новости
07.08.2017
Западный военный округ получит более 1 тыс. единиц военной техники до конца года
07.09.2016
В подмосковной Кубинке начинает работу форум "Армия-2016"
18.11.2015
От «Иглы» до авианосца — часть IV
16.07.2015
Беспрецедентный форум
06.01.2014
ГОЗ 2013. Почему Минобороны и предприятия ОПК сумели найти общий язык
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.06 13:31
  • 6
Электромобили оказались экологичнее дизеля даже с учетом «грязного» электричества
  • 24.06 13:20
  • 38
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 24.06 12:34
  • 6
Появились первые кадры применения ракеты повышенной мощи и дальности для ударного вертолёта Ми-28НМ
  • 24.06 11:38
  • 16
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего
  • 24.06 11:38
  • 2
Минобороны объявило тендер на утилизацию несколько эсминцев и подлодок
  • 24.06 11:25
  • 56
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 24.06 11:12
  • 1
Не наша война: что делать России при конфликте США и Ирана
  • 24.06 10:23
  • 17
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 24.06 09:19
  • 1
NZZ (Швейцария): через какие очки нужно смотреть на Россию?
  • 24.06 09:15
  • 3
Почему буксует создание отечественного среднего транспортного самолета
  • 24.06 07:34
  • 1
Пролетел над авианосцем: Испания испугалась маневра Су-24
  • 24.06 07:12
  • 2
Васильева не согласна, что школа военизируется из-за "Юнармии"
  • 24.06 01:55
  • 7
"Ми" из будущего: "Ночной суперохотник" успешно испытан в Сирии
  • 24.06 01:19
  • 1
Филиппины получили два противолодочных вертолета AW159
  • 24.06 00:23
  • 1
Индонезия стала стартовым заказчиком самолетов-амфибий CL-515