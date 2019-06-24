Наши "летающие" "Зубры" живы: МДКВП испытал 140-мм РСЗО "Огонь"

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Малый десантный корабль на воздушной подушке (МДКВП) "Евгений Кочешков", относящийся к проекту 12322 "Зубр", отработал в море стрельбы из 140-мм многоствольной пусковой установки "Огонь".

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, удар был нанесен по условной вражеской береговой батарее. 30-мм автоматические установки АК-630 били по воздушному противнику.

Также с борта МДКВП были высажены бойцы десантно-штурмовой роты морской пехоты Балтийского флота на колесных бронетранспортерах БТР-82А.

Известно, что только в мае текущего года "Евгений Кочешков" закончил ремонт на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" и прибыл к месту постоянного базирования.

"Евгений Кочешков" и однотипный с ним МДКВП "Мордовия" являются самыми большими в мире десантными кораблями на воздушной подушке.

"Евгений Кочешков" назван в честь начальника штаба береговых войск ВМФ РФ Героя России генерал-майора Евгения Николаевича Кочешкова, который в период с 1988-го по 1997 год занимал должности начальника штаба, заместителя командира, командира 336-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Балтийского флота.

МДКВП имеет водоизмещение более 550 тонн. На нем установлено 5 газотурбинных двигателей мощностью по 10 тыс. л.с. каждый. Максимальная скорость - 60 узлов. Автономность - 300 морских миль.

Вооружение - две 30-мм автоматические установки типа АК-630 с боекомплектом в 3000 снарядов. Они имеют скорострельность до 5000 выстрелов в минуту и могут поражать воздушные, морские и наземные цели.

Две выдвижные 140-мм пусковые установки А-22 "Огонь" бьют неуправляемыми реактивными снарядами. Боекомплект - 66 НАР.

Имеющийся оптический прицел "Шелонь-14" позволяет применять почти сорокакилограммовые снаряды на дальности до 4,5 км.

Для прикрытия с воздуха у экипажа есть еще 8 ЗРК "Игла".

В "Зубр" помещаются три танка, например Т-72Б3, общей массой до 150 тонн или 10 БТР-82, плюс 140 человек десанта. Без техники МДКВП может доставить к месту назначения до 500 морпехов.