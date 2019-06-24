Иран сбил американский беспилотный летательный аппарат большой дальности RQ-4N BAMS-D

Оригинал взят у коллеги imp_navigator в АКС КСИР Ирана сбили американский БПЛА MQ-4C

Сегодня [20 июня 2019 года] иранские СМИ распространили официальное сообщение, в котором сообщили, что Аэрокосмические сил КСИР Ирана (они включают авиацию, ПВО и ракетные войска КСИР) сбили американский разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk, вторгнувшийся в воздушное пространство Ирана. Через несколько часов появилось официальное подтверждение из США, что иранской зенитной ракетой был сбит их беспилотник, правда сообщается что это был MQ-4C, то есть специальный "морской" патрульный вариант RQ-4 для ВМС США [RQ-4N BAMS-D].

Интересно чем его сбили, в принципе у АКС КСИР в тех местах точно дислоцированы ЗРК средней дальности 3rd Khordad и HQ-2J, ждем может иранцы еще какие-нибудь подробности сообщат. У ПВО Армии в тех местах по-моему есть ЗРК Hawk и С-200, но американский БПЛА заявляют именно силы КСИР, а не Армии.

P.S.Иранцы заявляют, что БПЛА был сбит рядом с этим местом, согласно сообщению агентства Tasnim с помощью иранского ЗРК 3rd Khordad ПВО АКС КСИР. Это получается первая победа у данного ЗРК.

В принципе данный вариант напрашивался, после того как сообщили в каком точно районе его сбили. Там более 180 км от позиции HQ-2J у Бедер-Аббаса и его ракеты оттуда не дотянут, а перебрасывать на новое место его слишком сложно, высокомобильные же ЗРК 3rd Khordad легко могут менять дислокацию.

P.P.S.

Американцы уточнили модель сбитого аппарата. Пресс-секретарь Центрального командования ВС США сообщил, что это был сбит не серийный MQ-4C, а один из ранее переделанных из RQ-4A для морского патрулирования и разведки аппаратов - BAMS-D.

Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Видео пуска ракеты ЗРК 3rd Khordad по американскому БПЛА RQ-4N BAMS-D

Появилось видео пуска ракеты ЗРК 3rd Khordad (Sevom Khordad) Аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции Ирана по американскому БПЛА RQ-4 BAMS-D (изначально американские источники говорили про MQ-4C). Дело было в 04:05 утра по местному времени.

Иранские СМИ сообщают, что видео было предоставлено КСИР, так что это выходит точно первая победа этого иранского ЗРК.

и на Youtube

В свою очередь Пентагон распространил кадры видео на котором они считают видны следы падающего и горящего RQ-4 BAMS-D после попадания иранской ракеты. Правда видео отвратительного качества и с замазанными данными о местонахождении..

Ну и еще обе стороны выложили карты где по их мнению был сбит БПЛА

Маршрут БПЛА до места уничтожения по версии Ирана.

Еще одна иранская карта, которую глава МИД Ирана выложил, на ней граница территориальных вод Ирана показана синим, он также пишет, что они смогли найти останки сбитого БПЛА в иранских территориальных водах.

Место поражения БПЛА и предполагаемое местоположение иранского ЗРК по версии США

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