Саудовская Аравия закупила у "врага" устройства слежения на $ 300 млн

Саудовская Аравия приобрела у Израиля "шпионское программное обеспечение и оборудование" на 300 миллионов долларов США. Об этом со ссылкой на портал Al-Khaleej Online, передает иранский англоязычный телеканал Press TV.

По данным Al-Khaleej Online (штаб-квартира электронного издания находится в Лондоне, штат сотрудников работает в странах Персидского залива), представители Эр-Рияда и профильных израильских компаний встретились и заключили сделку без посредника в британской столице в конце мая текущего года.

Тель-Авив и Эр-Рияд не имеют дипломатических связей, поскольку Саудовская Аравия не признает Государство Израиль. Но в последние годы обе стороны пошли на сотрудничество, направленное против Ирана, отмечает Press TV.

Согласно источникам Al-Khaleej Online, Египет и Объединенные Арабские Эмираты знают об этой сделке, которую они назвали "крупной и довольно прибыльной".

На первом этапе соглашения предусматривается поставка уже в этом году 1000 "небольших, но сложных устройств", которые могут быть размещены в мобильном телефоне объектов слежения, чтобы полностью контролировать перемещения их владельцев как в Саудовской Аравии, так и за её пределами. Вторая часть сделки, сообщает Eadaily, запланирована на 2020 год: еще 2000 подобных устройств будут переданы саудовскому заказчику.