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24.06.2019
Военно-промышленный курьер

Швейцария заинтересована в перспективном истребителе

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Источник изображения: vpk-news.ru

Прошел очередной этап отбора истребителя для ВС Швейцарии. Об этом пишет новостной ресурс Defense-Aerospace.com. В отборе участвуют пять истребителей из четырёх стран: Eurofighter (Airbus, Германия), F/A-18 Super Hornet (Boeing, США), Rafale (Dassault, Франция), F-35A (Lockheed-Martin, США) и Gripen E (Saab, Швеция).

Четыре из пяти заявленных кандидатов прошли лётные и наземные испытания в Пайерне. Пятый кандидат, истребитель Gripen E от Saab, решил не участвовать в лётных и наземных испытаниях и снялся с оценки.

Регнум отмечает, что в рамках лётных испытаний каждый кандидат совершил восемь полётов, которые должны были выполняться одним или двумя боевыми самолетами. Семь из восьми миссий имели конкретные задачи. Последняя миссия могла быть выбрана свободно, либо для повторения одной из предопределенных миссий, либо для демонстрации конкретных характеристик.

Результаты наземных и лётных испытаний будут отражены в специальных отчетах. На основе их анализа и оценки минобороны Швейцарии подготовит запрос предложений, который будет разослан кандидатам в конце 2019 года. После этого будут сопоставлены преимущества кандидатов на основе специализированных отчётов и определена общая полезность каждого самолета.

Результаты вместе с полным анализом рисков будут включены в отчет об оценке, в котором будет сравниваться общая полезность каждого кандидата с его затратами на приобретение и эксплуатацию в течение 30 лет. Работа над докладом об оценке начнется во второй половине 2020 года.

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Страны
Германия
Франция
Швейцария
Швеция
Продукция
EF-2000
F-18
F-35A
Gripen NG
Rafale
Super Hornet
Компании
Airbus
Dassault
Lockheed-Martin
SAAB
Проекты
2020-й год
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