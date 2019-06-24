Морпехи США получили прототип мобильного лазера для борьбы с БПЛА

Командование Корпуса морской пехоты США подтвердило, что прототип энергетического оружия направленного действия, предназначенный для уничтожения БПЛА, был передан в руки американских морпехов.

Источник изображения: Пресс-служба КМП США

Согласно заявлению, опубликованному Офисом наземных систем вооружения при Корпусе Морской Пехоты США (PEO Land Systems), так называемая "Компактная лазерная система вооружений" (CLaWS) является первой наземной лазерной системой ПВО, одобренной Министерством обороны Соединенных Штатов для использования сухопутными подразделениями.

Проект был разработан в качестве ответной меры на растущее использование беспилотных летательных аппаратов. Мы передали прототип CLaWS КМП, чтобы протестировать систему и оценить ее работу в реальных условиях.

- заявил Дон Келли, менеджер программы наземной противовоздушной обороны.

В последние годы Министерство обороны США активно развивает направление систем направленного энергетического вооружения (в просторечии "лазеров"), видя в них доступную альтернативу традиционному оружию.

CLaWS ("Когти") пока что не является автономной системой вооружения. После прохождения полевых испытаний, система, скорее всего, станет одним из компонентов комплекса борьбы с БПЛА.

Быстрое прототипирование сокращает срок военной приемки

Этот проект показывает, насколько быстро прогрессируют современные боевые системы, которые благодаря быстрому прототипированию сокращают путь от разработки до изготовления конечного продукта в разы.

Типичные сроки закупки вооружений могут быть чрезвычайно длительны. Но этот проект, от начала до конца - с момента, когда мы заключили контракт с DOTC (Консорциумом технологий оборонных вооружений), до завершения интеграции прототипа, испытаний, обучения расчетов морских пехотинцев и подготовки систем к развертыванию - занял около года.

- подчеркнул подполковник Хо Ли, менеджер по перспективным сухопутным системам ПВО (GBAD) в PEO Land Systems.

Во многом это стало возможным благодаря интеграции коммерческих технологий там, где это было возможно. Доступные и готовые элементы сократили срок изготовления прототипа.

Оперативное использование нового лазерного оружия, такого как CLaWS, сопряжено с определенными сложностями. В частности, оно требует одобрения со стороны Канцелярии министра обороны, поскольку включает в себя различные факторы, такие как юридические проверки, правила ведения боевых действий, тактическое применение, оценка потенциального побочного ущерба и антропогенное воздействие.

Поскольку морские пехотинцы будут проводить оценку CLaWS в течение ближайших нескольких месяцев, офис программы GBAD уже ставит перед собой новую цель: модернизацию этого наземного мобильного лазера.