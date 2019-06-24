Саудовская Аравия желает любой ценой избежать войны с Ираном - глава МИД

Лондон. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Саудовская Аравия стремится любой ценой избежать войны с Ираном, заявил в четверг в интервью телеканалу Sky News глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

"Мы пытаемся избежать войны любой ценой. Мы консультируемся с нашими друзьями и союзниками, чтобы определить, какие меры и шаги можно предпринять", - сказал аль-Джубейр.

Также аль-Джубейр подчеркнул, что эскалация напряженности в ближневосточном регионе происходит из-за Ирана.

"Иран должен понять, что его агрессивное поведение нельзя терпеть", - сказал саудовский министр.