Минобороны обвинило США в развязывании полномасштабной информвойны

США и их союзники развернули против России полномасштабную информационную войну, заявил заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов во время выступления на круглом столе в Госдуме в четверг, 20 июня.

По его словам, западные страны с помощью масс-медиа и не только пытаются "переформатировать индивидуальное и массовое сознание" россиян и граждан стран — участниц ОДКБ "в нужном для себя ключе". Именно для противодействия подобным влияниям членам организации необходимо проводить согласованную информационную политику, отметил Картаполов.

"Успешное решение задач <…> противодействия информационной агрессии необходимое <…> условие дальнейшего развития ОДКБ в качестве организации способной проводить эффективную политику для укрепления региональной безопасности в целом", — цитирует замминистра обороны "Интерфакс".

Он добавил, что неспособность стран ОДКБ обеспечить защиту своих национальных духовных ценностей приведет к "разложению государственных институтов", в том числе вооруженных сил.

В конце мая в интервью газете Welt am Sonntag генсек НАТО Йенс Столтенберг высказал мнение о том, что Россия намеренно вмешивается в демократии и выборы в странах-членах НАТО при помощи дезинформации и кибератак.

17 июня глава Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер заявил, что без России не может быть построена архитектура безопасности, в связи с чем ЕК работает над новыми отношениями с Москвой.