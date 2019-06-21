Войти
21.06.2019
РИА Новости

Путин: вызовы, связанные с биологическим оружием, требуют сотрудничества

615
0
+1
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА/СОЧИ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников II Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения", отметив, что адекватное реагирование на вызовы, связанные с биологическим и токсинным оружием, требует максимального широкого многостороннего сотрудничества, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Уважаемые дамы и господа! Приветствую вас по случаю открытия Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения", которая во второй раз проводится в нашей стране", - сказал президент.

Он отметил, что на конференции собрались представители государственных ведомств, международных структур, НПО, академических и экспертных кругов из более чем 30 стран мира. На повестке дня – проблемы, имеющие крайне важное значение для обеспечения благополучного существования и развития всего человечества, добавил Путин. Прежде всего это касается угроз, связанных с биологическим и токсинным оружием, а также опасных инфекций, отметил президент.

"Российская сторона исходит из того, что адекватное реагирование на вызовы биологического характера – как естественные, так и антропогенные – требует максимально широкого многостороннего сотрудничества, укрепления соответствующих наднациональных механизмов. Особое значение придаём соблюдению положений Конвенции по запрещению разработки производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении, выступаем в пользу тесного взаимодействия между механизмами Конвенции и профильными подразделениями ООН", - сказал Путин.

Он также выразил надежду, что участники проведут содержательные дискуссии, обменяются опытом и наметят новые направления сотрудничества.

Приветствие президента в Сочи зачитал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БиоО
Похожие новости
17.05.2019
США заявили о нарушении ДСНВ супероружием России
27.11.2017
Роботы-убийцы — угроза для нашей безопасности?
29.06.2016
США испытали "мощное дополнение" к ЕвроПРО
10.05.2016
Есть ли у России желание воевать с Западом?
30.09.2013
Израиль: оружие по правилам и без
18.02.2013
Америка станет первой среди равных
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.06 13:55
  • 35
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы
  • 21.06 13:47
  • 2
Шойгу: ПРО Москвы модернизируют к 2022 году
  • 21.06 13:46
  • 17
The National Interest (США): мы выяснили, что именно Россия думает о китайском малозаметном истребителе J-20
  • 21.06 13:38
  • 3
Европа завидует российскому Су-57
  • 21.06 12:47
  • 6
National Interest попытался отыскать у J-20 русскую "ДНК"
  • 21.06 12:43
  • 24
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 21.06 12:33
  • 12
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 21.06 12:20
  • 1
Туристы отправятся на МКС в 2021 году
  • 21.06 11:02
  • 15
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 21.06 11:00
  • 2
Самолет-амфибия Бе-200ЧС будет поставляться в США с 2020 года
  • 21.06 10:19
  • 15
Asia Times (Гонконг): Россия — по-прежнему слабейшая из сверхдержав
  • 21.06 03:11
  • 6
Су-57 вооружат быстрее
  • 21.06 02:58
  • 1
Превзойти всех: в Минобороны рассказали о новейшем вооружении Су-57
  • 21.06 02:15
  • 1
Эволюция военной мысли США может предполагать применение ядерных боезарядов малой мощности на поле боя - Рябков
  • 21.06 00:29
  • 11
Модернизированный носитель "Калибров" фрегат "Маршал Шапошников" уйдет в море к концу года