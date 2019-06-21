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21.06.2019
РИА Новости

Надо совершенствовать системы биологической безопасности, заявил генсек ШОС

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Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов.
Источник изображения: © Sputnik / Табылды Кадырбеков

СОЧИ, 20 июн - РИА Новости. Резко возросшая возможность биологического терроризма диктует необходимость совершенствования системы биологической безопасности государств, отметил в своем приветствии к участникам конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности" генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.

"Глобализация мировых политических, экономических, промышленных и миграционных эпидемических процессов, развитие биотехнологий и резко возросшая возможность биологического терроризма настоятельно диктует необходимость совершенствования системы биологической безопасности государств", - зачитал слова приветствия заместитель главы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский.

Норов уточнил, что с учетом нынешних вызовов, угроз необходимо понимать, что сплоченность и взаимодействие государств являются одним из важнейших факторов стабильности в регионе.

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ШОС
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