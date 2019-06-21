Европа завидует российскому Су-57

Главной премьерой знаменитого авиасалона "Ле-Бурже" под Парижем стал даже не новый самолет, а всего лишь его полноразмерный макет. Однако этот макет символизирует попытку европейских стран взять новый для них рубеж: создание истребителя пятого поколения. Машины, которую уже давно построили Соединенные Штаты и в ближайшее время планируют принять на вооружение в России. Европа, таким образом, оказалась в роли догоняющего. Чем же она ответит?

Ведущие европейские страны предпринимают отчаянные попытки догнать две страны, определяющие главные тенденции в военной авиации мира: Россию и США. При всей катастрофе, которую пережил российский авиапром в послесоветское время, ему помогли удержаться на плаву два обстоятельства.

Во-первых, крайне удачная модель истребителя Су-27 и созданные на его основе модернизации. Индийский заказ на Су-30МКИ, по сути, спас отечественный военный авиапром. Во-вторых, несмотря ни на что, сохранились и кадры, и производственные мощности. В итоге по личному распоряжению верховного руководства страны еще в 2000-х годах была начата разработка отечественного аналога американских F-22 и F-35 – машины, которая сначала называлась ПАК ФА, затем Т-50, а теперь носит официальное имя Су-57.

И хотя создание комплекса еще не закончено, хотя летает всего лишь установочная партия (12 экземпляров) и самолет только планируется передать из рук испытателей строевым летчикам, хотя еще неясна судьба так называемого двигателя второго этапа – тем не менее, Су-57 уже существует в металле и испытывался в боевых условиях. Его американские конкуренты выпущены уже сотнями.

Но про европейский авиапром ничего подобного сказать до сих пор нельзя. Новейший истребитель, созданный в странах ЕС, – это "Еврофайтер Тайфун", проект предыдущего поколения, который к тому же явно не оправдал возложенных на него ожиданий. Американский F-35 постепенно прокладывает себе дорогу в том числе в Европе, здесь к нему проявили интерес Норвегия, Нидерланды, Бельгия, а в последнее время и Польша. Иначе говоря, Европа чем дальше, тем больше теряет собственный рынок истребительной авиации.

А между тем среди политического руководства ведущих европейских стран все чаще звучат заявления о необходимости самостоятельной оборонной политики, независимой от Соединенных Штатов. И не только оборонной. И это, разумеется, означает независимость в разработке столь критически важного и технологически продвинутого военного комплекса, которым является истребитель пятого поколения.

Видимо, это и послужило главной мотивацией для того, чтобы ведущие авиастроительные корпорации Франции, Германии и Испании (разумеется, по прямому распоряжению руководства своих стран) несколько лет назад представили проект по созданию собственного истребителя. Изначально планировалось, что важнейшее участие в проекте примет Великобритания (BAE Systems), но Брексит поставил на этом крест.

Проект получил обозначение FCAS (Future Combat Air System – "Воздушная боевая система будущего"), а затем был переименован в NGF (New Generation Fighter – истребитель нового поколения). И поколение это будет, по заверению французской компании Dassault, даже не пятым, а сразу шестым. Машина должна заменить сразу две современных европейских машины – Eurofighter и Rafale, ее первый полет планируется в 2030-х годах. Строго говоря, программы будет сразу три. По созданию, во-первых, самого истребителя, во-вторых, сопровождающих его беспилотников, и в-третьих – системы под названием Air Combat Cloud, то есть системы обмена боевой информацией в режиме реального времени.

Иначе говоря. Европа явно завидует и России, и Соединенным Штатам, которые получили в свою руки столь мощные боевые системы – и хочет иметь возможность производить нечто подобное самостоятельно. Стремление это было как раз наглядно продемонстрировано в понедельник на "Ле-Бурже" – полноразмерный макет NGF был впервые показан публике, и произошло это прямо во время визита на выставку президента Франции Эммануэля Макрона. Тем самым Франция продемонстрировала, какое важнейшее значение придает созданию данной системы вооружений.

"За последние месяцы программа FCAS достигла впечатляющего прогресса, – заявил на презентации руководитель компании Dassault Aviation Эрик Траппье. – Она сформирует самую крупную военно-воздушную программу в Европе на десятилетия вперед и станет решительным шагом в построении суверенитета Европы".

Подробные параметры проектируемой машины пока что остаются загадкой. Специалисты говорят общие слова о том, что NGF должен обмениваться данными с различными иными боевыми системами (в том числе спутниками), а также нести на своем борту элементы искусственного интеллекта. Как уже говорилось, звучат предположения о том, что новый истребитель может стать центром управления группой БПЛА. Впрочем, отечественные разработчики уверяют, что для Су-57 предусмотрены аналогичные возможности и задачи.

Не менее любопытна и еще одна подобная премьера – на той же самой выставке с разницей с NGF в несколько минут аналогичный проект истребителя следующего поколения (тоже полноразмерный макет) показала и Турция. Можно напомнить, что подобными проектами в последние годы занимались Япония, Южная Корея и даже Индонезия. И Китай, разумеется.

Облик всех этих машин поразительно близок – формой воздухозаборников, углами отклонения вертикального хвостового оперения, расположением двигателей, формой фонаря кабины.

Более того – макет нового европейского истребителя в какой-то мере "украл" у Су-57 элементы камуфляжной окраски ("пиксельная") и графические обводы, проведенные по кромке крыла. К подобному результату приводит и промышленный шпионаж, и примерно одинаковый уровень авиационной науки во всех ведущих странах с развитым авиапромом.

Таким образом, можно констатировать, что США, а вслед за ними и Россия задали важнейшую на ближайшие десятилетия тенденцию в боевой авиации – насыщенные электроникой истребители, главной задачей которых будет управление группами беспилотников. И Европе остается в этом смысле России только завидовать – и попытаться догнать.

Юрий Кондратьев, Ле-Бурже