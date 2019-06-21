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21.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

США назвали "очень вероятными" санкции против Турции из-за С-400

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Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / J. Scott Applewhite, File

Помощник госсекретаря по военно-политическим вопросам Кларк Купер заявил, что санкции в отношении Турции за покупку С-400 у России очень вероятны.

"К чему мы стремимся, это найти решение, пока мы не окажемся на позиции, связанной с применением наказания... Но вариант введения санкций сейчас очень вероятен", – сказал Купер, передает РИА "Новости".

По данным журнала Foreign Policy, и. о. главы Пентагона Патрик Шанахан сообщил министру обороны Турции Хулуси Акару, что турецкие пилоты, обучающиеся в США полетам на F-35, должны покинуть страну до 31 июля, а новых пилотов для обучения принимать не будут.

Напомним, США пытаются убедить Турцию отказаться от С-400. Так, Вашингтон даже готов обсуждать с Турцией компенсацию последствий возможного отказа Анкары от С-400.

Однако если Анкара не передумает, Белый дом намерен ввести в июле три новых пакета санкций против Турции. Анкара уже заявила, что у нее есть ответные шаги на случай "негативных мер" со стороны США.

В июне Пентагон также поставил Турции ультиматум, пригрозив свернуть сотрудничество по F-35, если до 31 июля Анкара не откажется от российских С-400. Тем не менее президент Турции назвал покупку С-400 завершенным делом.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в войне с С-400 США несут огромные потери.


Анастасия Воробьева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
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