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21.06.2019
ТАСС

Минобороны РФ предлагает странам ОДКБ сформировать согласованную информационную политику

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Андрей Картаполов и Сергей Шойгу
Андрей Картаполов и Сергей Шойгу.
Источник изображения: gazeta.ru

В ведомстве заявили, что негативное информационно-психологическое воздействие стало своего рода оружием массового поражения, его способы становятся все более деятельными и изощренными

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Министерство обороны России предлагает странам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с возрастанием угрозы информационной безопасности сформировать согласованную политику в данной сфере. Об этом сообщил в четверг замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления Андрей Картаполов.

"Сегодня особое внимание привлекают вопросы формирования активной и согласованной информационной политики государств - членов ОДКБ, развитие общего информационного пространства, создание совместного потенциала по противодействию информационным угрозам", - сказал он на круглом столе "Развитие информационно-коммуникационного сотрудничества на пространстве ОДКБ".

По словам Картаполова, негативное информационно-психологическое воздействие стало своего рода оружием массового поражения, его способы становятся все более деятельными и изощренными. "В таких условиях неспособность государств - членов ОДКБ обеспечить надежную защиту своих национальных и духовных ценностей приведет к разложению государственных институтов и поставит под сомнение перспективы любого общества", - отметил замминистра.

Он выразил уверенность, что противодействию информационным атакам помогает принятый в России закон об организации военно-политической работы. "Убежден, что наш опыт будет полезен и для ОДКБ, потому что именно военно-политическая работа призвана воспитывать у военнослужащих иммунитет к такому воздействию", - отметил замглавы ведомства.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
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Минoбороны РФ
ОДКБ
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