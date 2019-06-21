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21.06.2019
Российская газета

Смертоносный "зверобой": знаменитая пушка БС-3 замечена в Хаме

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Источник изображения: rg.ru

В Сирии вновь "засветились" знаменитые советские "Зверобои" - советские 100-мм пушки БС-3. Их фотографии сделаны на одной из артиллерийских позиций в районе города Мухрада, расположенного в северной части провинции Хама.

Эти мощные длинноствольные противотанковые орудия находятся на вооружении противостоящих террористам добровольческих формирований.

Как видно, расчеты облачены в бронежилеты и шлемы, входящие в современную российскую экипировку "Ратник".

БС-3 были приняты на вооружение 75 лет назад. Буквально с самого начала боевой карьеры эта пушка зарекомендовала себя как очень эффективное средство против немецких "Тигров" и "Пантер".

Дальность прямого выстрела - 1 км. Масса орудия - 3650 кг. Боевая скорострельность - до 10 выстрелов в минуту.

После окончания Великой Отечественной "зверобой" принимал участие в различных локальных войнах и конфликтах.

В настоящее время, несмотря на солидный возраст, пушка по-прежнему состоит на вооружении армий почти десятка стран.

В последние годы на территории постсоветского пространства БС-3 воевала на Донбассе. В Сирии "сотки" сражались осенью 2017 года в окрестностях Абу-Кемаля.


Алексей Моисеев

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Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
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