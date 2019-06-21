Малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" прибыл в Севастополь

Малый ракетный корабль Черноморского флота "Орехово-Зуево" прибыл из Средиземного моря в Севастополь. Об этом в четверг, 20 июня, сообщила пресс-служба флота.

"Экипаж корабля в течение трех месяцев выполнял задачи в составе постоянного соединения Военно-морского флота в Средиземном море", — цитирует сообщение сайт kp.ru.

Во время учений моряки оттачивали навыки в противокорабельной, противоминной и противовоздушной обороне.

"Орехово-Зуево" — многоцелевой корабль, на борту, которого размещено современное артиллерийское, ракетное, противодиверсионное, зенитное и радиотехническое вооружение. Он оборудован ракетным комплексом "Калибр-НК". Корабль вошел в состав Черноморского флота в декабре 2018 года.

13 мая сообщалось, что российские военные корабли "Адмирал Григорович" и "Орехово-Зуево" вошли в сирийский порт Тартус для пополнения запасов.