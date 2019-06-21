США испытали показанный 9 мая лунный двигатель

Американская компания Blue Origin в Космической центре Маршалла (США) провела первое стендовое огневое испытание двигателя BE-7. Соответствующий ролик в Twitter опубликовал ее глава Джеффри Безос.

"Данные выглядят великолепно, а оборудование находится в идеальном состоянии. Тест длился, согласно запланированному режиму, 35 секунд", — пишет бизнесмен.

Двигатель BE-7 анонсирован Безосом, самым богатым бизнесменом на земле, 9 мая. Тогда глава Blue Origin заявил, что силовой агрегат, работающий на жидких водороде и кислороде, будет установлен на лунный посадочный аппарат Blue Moon. По словам Безоса, BE-7 способен развивать тягу до 40 килоньютонов и поддерживает глубокое дросселирование (снижение тяги).