Туристы отправятся на МКС в 2021 году

Компания Space Adventures сформировала экипаж туристов для полета к МКС в 2021 году. Необходимое число желающих набрано, клиенты готовы прибыть в РФ на медкомиссию. По правилам состав экипажа станет известен за полтора года до старта. Кроме медкомиссии будущим космонавтам надо пройти полугодовой курс тренировок. До МКС туристов повезут новые "Союзы-МС", постройка кораблей уже началась. Space Adventures — единственная в мире компания, возящая обычных людей на МКС. Десятисуточное путешествие на орбиту и обратно в среднем стоит около $50 млн.

Компания Space Adventures сформировала экипаж туристов для полета к МКС в 2021 году. Необходимое число желающих набрано, клиенты готовы прибыть в РФ на медкомиссию. По правилам состав экипажа станет известен за полтора года до старта. Кроме медкомиссии будущим космонавтам надо пройти полугодовой курс тренировок. До МКС туристов повезут новые "Союзы-МС", постройка кораблей уже началась. Space Adventures — единственная в мире компания, возящая обычных людей на МКС. Десятисуточное путешествие на орбиту и обратно в среднем стоит около $50 млн.