Войти
21.06.2019
Известия.ru

Туристы отправятся на МКС в 2021 году

625
1
+1
Источник изображения: iz.ru

Компания Space Adventures сформировала экипаж туристов для полета к МКС в 2021 году. Необходимое число желающих набрано, клиенты готовы прибыть в РФ на медкомиссию. По правилам состав экипажа станет известен за полтора года до старта. Кроме медкомиссии будущим космонавтам надо пройти полугодовой курс тренировок. До МКС туристов повезут новые "Союзы-МС", постройка кораблей уже началась. Space Adventures — единственная в мире компания, возящая обычных людей на МКС. Десятисуточное путешествие на орбиту и обратно в среднем стоит около $50 млн.

Компания Space Adventures сформировала экипаж туристов для полета к МКС в 2021 году. Необходимое число желающих набрано, клиенты готовы прибыть в РФ на медкомиссию. По правилам состав экипажа станет известен за полтора года до старта. Кроме медкомиссии будущим космонавтам надо пройти полугодовой курс тренировок. До МКС туристов повезут новые "Союзы-МС", постройка кораблей уже началась. Space Adventures — единственная в мире компания, возящая обычных людей на МКС. Десятисуточное путешествие на орбиту и обратно в среднем стоит около $50 млн.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Space Adventures
Проекты
МКС
Похожие новости
29.04.2019
В Роскосмосе сообщили, что космические туристы для полета в 2021 году еще не определены
21.02.2019
Space Adventures надеется на плодотворное сотрудничество с Роскосмосом
20.02.2019
Роскосмос запускает проект облета Земли туристами по "гагаринскому" маршруту
19.09.2014
Но только - до 17-го года
05.08.2014
Пилотируемый полет на Луну обойдется России как 40 запусков "Протона"
08.02.2010
Частные космические извозчики признали "Союз" самым надежным в мире
1 комментарий
№1
21.06.2019 12:20
Очень хорошая новость, по-моему.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.06 13:55
  • 35
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы
  • 21.06 13:47
  • 2
Шойгу: ПРО Москвы модернизируют к 2022 году
  • 21.06 13:46
  • 17
The National Interest (США): мы выяснили, что именно Россия думает о китайском малозаметном истребителе J-20
  • 21.06 13:38
  • 3
Европа завидует российскому Су-57
  • 21.06 12:47
  • 6
National Interest попытался отыскать у J-20 русскую "ДНК"
  • 21.06 12:43
  • 24
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 21.06 12:33
  • 12
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 21.06 12:20
  • 1
Туристы отправятся на МКС в 2021 году
  • 21.06 11:02
  • 15
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 21.06 11:00
  • 2
Самолет-амфибия Бе-200ЧС будет поставляться в США с 2020 года
  • 21.06 10:19
  • 15
Asia Times (Гонконг): Россия — по-прежнему слабейшая из сверхдержав
  • 21.06 03:11
  • 6
Су-57 вооружат быстрее
  • 21.06 02:58
  • 1
Превзойти всех: в Минобороны рассказали о новейшем вооружении Су-57
  • 21.06 02:15
  • 1
Эволюция военной мысли США может предполагать применение ядерных боезарядов малой мощности на поле боя - Рябков
  • 21.06 00:29
  • 11
Модернизированный носитель "Калибров" фрегат "Маршал Шапошников" уйдет в море к концу года