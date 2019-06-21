Перед малой кругосветкой надо сдать экзамен по борьбе с пиратами

Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп", готовящийся к походу вокруг Евразии, приступил к отработке действий при одиночном плавании. В ближайшее время экипаж отправится в дальний путь.

Впервые поход вокруг Евразии "Перекоп" совершил в прошлом году. На преодоление 30 тысяч морских миль потребовалось более шести месяцев. Этим летом корабль вновь отправится в поход вокруг крупнейшего материка.

Морскую практику на "Перекопе" могут проходить одновременно до 300 будущих штурманов, механиков и судоводителей, рассказали "Военно-промышленному курьеру" в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту. Во время похода корабль посещает крупные порты, и состав курсантов два-три раза меняется. В 2018-м стажировку на его борту прошли в общей сложности свыше тысячи человек. Как год назад, курсанты военно-морских вузов совершат на "Перекопе" переход по Северному морскому пути.

В настоящее время с экипажем проводятся корабельные учения и тренировки по ведению борьбы за живучесть, противодиверсионной обороне при стоянке на незащищенном рейде. Также будут проведены артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. В дальнем походе всякое возможно, и в случае чего учебный корабль должен уметь за себя постоять.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)