Войти
21.06.2019
WarSpot

F-35 прокачают

742
0
-1
Источник изображения: warspot.ru

Следующая модификация истребителя F-35 получит 53 технических новшества. Вчера, 19 июня, журнал Popular Mechanics сообщил о некоторых аспектах программы модернизации передовых американских самолётов.

По словам разработчиков, решения, реализованные в модификации Block 4, направлены, в первую очередь, на противодействие таким странам как Россия и Китай. Модернизация не затронет внешний облик самолёта, но сделает его "более продуктивным".

Истребители F-35.

Источник изображения: f35.com

Так, самолёт получит новую электронную "начинку" – дисплеи-панели управления пилота, новые датчики, а также более производительную компьютерную систему. При этом 80% обновлений модификации Block 4 представляют собой программный апдейт, тогда как аппаратное обеспечение – только 20%.

В перечне обновок значится расширение совместимого оружия. В частности, обновлённый F-35 сможет использовать умные бомбы Small Diameter Bomb II, ракеты ASRAAM, Meteor, Standoff Missile (SOM-J) и Joint Strike Missile, а также ряд других боеприпасов. Также самолёт не разобьется об землю при потере пилотом сознания (Ground control collision avoidance system, GCAS).

Среди значимых улучшений значится возможность полноценной работы с ведомыми дронами, улучшенные системы радиоэлектронной борьбы и датчики, а также возможность отслеживания баллистических ракет. Не меньшее значение будут иметь дополнительные наружные топливные баки, которые не ухудшат скрытность самолёта.

В Lockheed Martin указывают, что серийное обновление до версии Block 4 стартует уже в этом году и продлится до 2024 года. При этом самолёты получат ещё ряд доработок от секретного подразделения Lockheed Martin, известного как Skunk Works.

Права на данный материал принадлежат WarSpot
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
ASRAAM
F-35
GBU-39
J-XX
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
ИТ
Похожие новости
17.10.2018
F-35 в сирийской ловушке
11.07.2017
США отрабатывают удары по России
13.01.2011
Третий конкурент
29.12.2010
Блогеры узнали о начале испытаний китайского истребителя пятого поколения
06.04.2009
Обновленный F-15 может побороться с "Рэптором"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.06 13:55
  • 35
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы
  • 21.06 13:47
  • 2
Шойгу: ПРО Москвы модернизируют к 2022 году
  • 21.06 13:46
  • 17
The National Interest (США): мы выяснили, что именно Россия думает о китайском малозаметном истребителе J-20
  • 21.06 13:38
  • 3
Европа завидует российскому Су-57
  • 21.06 12:47
  • 6
National Interest попытался отыскать у J-20 русскую "ДНК"
  • 21.06 12:43
  • 24
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 21.06 12:33
  • 12
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 21.06 12:20
  • 1
Туристы отправятся на МКС в 2021 году
  • 21.06 11:02
  • 15
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 21.06 11:00
  • 2
Самолет-амфибия Бе-200ЧС будет поставляться в США с 2020 года
  • 21.06 10:19
  • 15
Asia Times (Гонконг): Россия — по-прежнему слабейшая из сверхдержав
  • 21.06 03:11
  • 6
Су-57 вооружат быстрее
  • 21.06 02:58
  • 1
Превзойти всех: в Минобороны рассказали о новейшем вооружении Су-57
  • 21.06 02:15
  • 1
Эволюция военной мысли США может предполагать применение ядерных боезарядов малой мощности на поле боя - Рябков
  • 21.06 00:29
  • 11
Модернизированный носитель "Калибров" фрегат "Маршал Шапошников" уйдет в море к концу года