F-35 прокачают

Следующая модификация истребителя F-35 получит 53 технических новшества. Вчера, 19 июня, журнал Popular Mechanics сообщил о некоторых аспектах программы модернизации передовых американских самолётов.

По словам разработчиков, решения, реализованные в модификации Block 4, направлены, в первую очередь, на противодействие таким странам как Россия и Китай. Модернизация не затронет внешний облик самолёта, но сделает его "более продуктивным".

Истребители F-35. Источник изображения: f35.com

Так, самолёт получит новую электронную "начинку" – дисплеи-панели управления пилота, новые датчики, а также более производительную компьютерную систему. При этом 80% обновлений модификации Block 4 представляют собой программный апдейт, тогда как аппаратное обеспечение – только 20%.

В перечне обновок значится расширение совместимого оружия. В частности, обновлённый F-35 сможет использовать умные бомбы Small Diameter Bomb II, ракеты ASRAAM, Meteor, Standoff Missile (SOM-J) и Joint Strike Missile, а также ряд других боеприпасов. Также самолёт не разобьется об землю при потере пилотом сознания (Ground control collision avoidance system, GCAS).

Среди значимых улучшений значится возможность полноценной работы с ведомыми дронами, улучшенные системы радиоэлектронной борьбы и датчики, а также возможность отслеживания баллистических ракет. Не меньшее значение будут иметь дополнительные наружные топливные баки, которые не ухудшат скрытность самолёта.

В Lockheed Martin указывают, что серийное обновление до версии Block 4 стартует уже в этом году и продлится до 2024 года. При этом самолёты получат ещё ряд доработок от секретного подразделения Lockheed Martin, известного как Skunk Works.