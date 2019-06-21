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21.06.2019
Российская газета

Путин ответил на вопрос, могут ли девушки летать на истребителях

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Источник изображения: rg.ru

Глава государства заявил об отсутствии ограничений в армии для женщин. Об этом Владимир Путин сказал во время "Прямой линии", отвечая на вопрос курсанток Краснодарского высшего военного училища летчиков имени Серова.

"Смогут ли девушки осваивать другие виды авиации, кроме военно-транспортной? К примеру, истребительную или штурмовую", - поинтересовалась курсантка Алла Самкова.

- Я думаю, ваша прекрасная коса поместится в шлемофон. Других препятствий тому, чтобы вы служили в других частях, я не вижу, - ответил президент. - Но прошу вас все же подумать: в штурмовой авиации нагрузки невероятные. Хотя ограничений я здесь не вижу. Ничего недоступного для женщин в армии нет.

Еще одна курсантка этого училища спросила, какой у президента общий налет за год.

- Мне трудно вспомнить точно, какой налет, но с 2012 года в общей сложности провел в воздухе несколько месяцев, - сказал Путин.

А на вопрос, может ли девушка попасть в его экипаж, уточнил, что ТК "Россия" не входит в состав вооруженных сил.

Как уже сообщалось, в сентябре 2017 года в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени Серова впервые в истории России на курс зачислили 16 девушек. Они станут пилотами военно-транспортной авиации.

А недавно курсантки совершили первые самостоятельные прыжки с парашютом с высоты 800 метров на учебном аэродроме. Подготовка к занятию длилась два месяца - в учебной программе на эти цели отводится 24 часа. Для летчика прыжки являются обязательными для допуска к будущим полетам, поэтому ежегодно курсанты выполняют не менее двух прыжков.


Татьяна Павловская (Краснодарский край)

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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