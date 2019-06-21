Путин сообщил о решении набирать девушек в Нахимовское училище

Нахимовское училище было создано 21 июня 1944 года

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Вопрос приема девушек в Нахимовское училище находится в проработке, такое решение готовится. Об этом в четверг сообщил в ходе прямой линии президент России Владимир Путин.

"Что касается Нахимовского училища, то сейчас готовится решение, связанное с возможным приемом туда девушек", - сказал президент.

В феврале прошлого года командовавший тогда Северным флотом адмирал Николай Евменов сообщал, что Мурманский филиал Нахимовского училища с сентября 2018 года начнет принимать на обучение девушек.

Нахимовское училище - одно из известнейших в России, оно было создано 21 июня 1944 года для обучения и воспитания сыновей воинов Военно-морского флота, Красной армии и партизан. За прошедшие десятилетия более 14 тыс. выпускников окончили это учебное заведение. Большинство выбрало службу в ВМФ, многие командовали кораблями, соединениями и объединениями. До Мурманска филиалы "Нахимовки" были созданы в Севастополе и Владивостоке.