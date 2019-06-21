Путин ответил на вопрос о возможной войне США с Ираном

Президент Владимир Путин заявил, что применение США силы против Ирана после инцидента в Оманском заливе стало бы катастрофой для региона.

На прямую линию с Владимиром Путиным поступил вопрос из соцсети "Одноклассники": будет ли война Ирана с США после того, как Вашингтон обвинил Тегеран в атаке на танкеры в Оманском проливе, и что в этом случае будет делать Россия?

Российский лидер отметил, что не может сказать наверняка, будет ли военный конфликт между США и Ираном, хотя указал, что Вашингтон не исключает применения силы.

При этом он подчеркнул, что подобное развитие событий стало бы катастрофой для региона, привело бы к всплеску насилия и, возможно, увеличению количества беженцев.

Причем для стороны, начавшей военный конфликт, это тоже может стать трагедией.

Он добавил, что Иран выполняет требования Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), и Москва считает необоснованным применение санкций в отношении Тегерана.

Напомним, в Оманском заливе произошла атака на два нефтяных танкера. Один из них затонул. Среди членов экипажа были россияне.

США обвинили в нападении Иран, в залив направили ракетный эсминец. Американская сторона также показала улики против Тегерана по делу о взрывах на танкерах.

Наталья Ануфриева