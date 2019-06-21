Войти
21.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

Путин ответил на вопрос о возможной войне США с Ираном

482
0
0
Военные учения Ирана в Ормузском проливе
Военные учения Ирана в Ормузском проливе.
Источник изображения: © REUTERS / Fars News/Hamed Jafarnejad

Президент Владимир Путин заявил, что применение США силы против Ирана после инцидента в Оманском заливе стало бы катастрофой для региона.

На прямую линию с Владимиром Путиным поступил вопрос из соцсети "Одноклассники": будет ли война Ирана с США после того, как Вашингтон обвинил Тегеран в атаке на танкеры в Оманском проливе, и что в этом случае будет делать Россия?

Российский лидер отметил, что не может сказать наверняка, будет ли военный конфликт между США и Ираном, хотя указал, что Вашингтон не исключает применения силы.

При этом он подчеркнул, что подобное развитие событий стало бы катастрофой для региона, привело бы к всплеску насилия и, возможно, увеличению количества беженцев.

Причем для стороны, начавшей военный конфликт, это тоже может стать трагедией.

Он добавил, что Иран выполняет требования Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), и Москва считает необоснованным применение санкций в отношении Тегерана.

Напомним, в Оманском заливе произошла атака на два нефтяных танкера. Один из них затонул. Среди членов экипажа были россияне.

США обвинили в нападении Иран, в залив направили ракетный эсминец. Американская сторона также показала улики против Тегерана по делу о взрывах на танкерах.


Наталья Ануфриева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Оман
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
23.03.2016
Сирийский полуфинал за нами
09.02.2016
Король едет за защитой
21.08.2013
Сдать Асада в обмен на оружие
17.12.2012
Системы ПРО: благо или зло цивилизации
07.03.2007
НА ПУТИ К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПАРТНЕРСТВУ НИКАКОЕ ДАВЛЕНИЕ ИЗВНЕ НЕ ПОВЛИЯЕТ НА СБЛИЖЕНИЕ САУДОВСКОЙ АРАВИИ С РОССИЕЙ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.06 13:59
  • 2
Эволюция военной мысли США может предполагать применение ядерных боезарядов малой мощности на поле боя - Рябков
  • 21.06 13:55
  • 35
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы
  • 21.06 13:47
  • 2
Шойгу: ПРО Москвы модернизируют к 2022 году
  • 21.06 13:46
  • 17
The National Interest (США): мы выяснили, что именно Россия думает о китайском малозаметном истребителе J-20
  • 21.06 13:38
  • 3
Европа завидует российскому Су-57
  • 21.06 12:47
  • 6
National Interest попытался отыскать у J-20 русскую "ДНК"
  • 21.06 12:43
  • 24
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 21.06 12:33
  • 12
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 21.06 12:20
  • 1
Туристы отправятся на МКС в 2021 году
  • 21.06 11:02
  • 15
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 21.06 11:00
  • 2
Самолет-амфибия Бе-200ЧС будет поставляться в США с 2020 года
  • 21.06 10:19
  • 15
Asia Times (Гонконг): Россия — по-прежнему слабейшая из сверхдержав
  • 21.06 03:11
  • 6
Су-57 вооружат быстрее
  • 21.06 02:58
  • 1
Превзойти всех: в Минобороны рассказали о новейшем вооружении Су-57
  • 21.06 00:29
  • 11
Модернизированный носитель "Калибров" фрегат "Маршал Шапошников" уйдет в море к концу года