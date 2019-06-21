Юбилей главной военно-морской базы Германии

В эти дни полуторавековой юбилей отмечает Вильгельмсхафен, основанный в 1869 году королём Пруссии Вильгельмом I

В 1808 или 1809 году Людвиг ван Бетховен написал свой первый марш для ландвера Богемии, однако до наших дней произведение дошло как "Марш корпуса Йорка" — в честь знаменитого генерал-фельдмаршала времён наполеоновских войн Людвига Йорка фон Вартенбурга. Со временем марш стал одним из самых популярных в немецких вооруженных силах, в том числе в Национальной народной армии ГДР.

Этот ролик снят в июне 2019 года на торжествах, посвященных 150-летнему юбилею Вильгельмсхафена — города и главной военно-морской базы Пруссии и Германии, основанной в 1869 году прусским королём Вильгельмом I. Примечательно, что для моряков "Марш корпуса Йорка" играет оркестр люфтваффе бундесвера.