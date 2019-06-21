Войти
21.06.2019
WarSpot

Юбилей главной военно-морской базы Германии

445
0
0

В эти дни полуторавековой юбилей отмечает Вильгельмсхафен, основанный в 1869 году королём Пруссии Вильгельмом I

В 1808 или 1809 году Людвиг ван Бетховен написал свой первый марш для ландвера Богемии, однако до наших дней произведение дошло как "Марш корпуса Йорка" — в честь знаменитого генерал-фельдмаршала времён наполеоновских войн Людвига Йорка фон Вартенбурга. Со временем марш стал одним из самых популярных в немецких вооруженных силах, в том числе в Национальной народной армии ГДР.

Этот ролик снят в июне 2019 года на торжествах, посвященных 150-летнему юбилею Вильгельмсхафена — города и главной военно-морской базы Пруссии и Германии, основанной в 1869 году прусским королём Вильгельмом I. Примечательно, что для моряков "Марш корпуса Йорка" играет оркестр люфтваффе бундесвера.

Права на данный материал принадлежат WarSpot
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Похожие новости
16.05.2019
Беларусь получила третью партию учебно-боевых самолетов Як-130
03.06.2016
НАТО под давлением России с трудом удается сохранить авторитет
14.02.2013
Неподъемное наследство армейских реформ
11.02.2013
Экономика Индии может не «потянуть» запланированный объем импорта вооружений
07.04.2009
Покупатели военно-транспортного самолета A400M проведут кризисные переговоры
31.03.2009
Швейцария отложила выбор победителя тендера на поставку новых самолетов для ВВС страны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.06 13:59
  • 2
Эволюция военной мысли США может предполагать применение ядерных боезарядов малой мощности на поле боя - Рябков
  • 21.06 13:55
  • 35
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы
  • 21.06 13:47
  • 2
Шойгу: ПРО Москвы модернизируют к 2022 году
  • 21.06 13:46
  • 17
The National Interest (США): мы выяснили, что именно Россия думает о китайском малозаметном истребителе J-20
  • 21.06 13:38
  • 3
Европа завидует российскому Су-57
  • 21.06 12:47
  • 6
National Interest попытался отыскать у J-20 русскую "ДНК"
  • 21.06 12:43
  • 24
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 21.06 12:33
  • 12
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 21.06 12:20
  • 1
Туристы отправятся на МКС в 2021 году
  • 21.06 11:02
  • 15
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 21.06 11:00
  • 2
Самолет-амфибия Бе-200ЧС будет поставляться в США с 2020 года
  • 21.06 10:19
  • 15
Asia Times (Гонконг): Россия — по-прежнему слабейшая из сверхдержав
  • 21.06 03:11
  • 6
Су-57 вооружат быстрее
  • 21.06 02:58
  • 1
Превзойти всех: в Минобороны рассказали о новейшем вооружении Су-57
  • 21.06 00:29
  • 11
Модернизированный носитель "Калибров" фрегат "Маршал Шапошников" уйдет в море к концу года